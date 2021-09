Mango reinventa la camisa blanca de toda la vida con un nuevo toque elegante que apunta a ‘top ventas’

Este otoño los estampados y los colores vivos van a ser tendencia, no obstante, no hay que olvidarse de los básico. Sabemos que ya has fichado unas cuantas prendas para esta temporada, pero no queremos que te olvides de la camisa blanca.

Leer más: Misako tiene un bolso a la venta en Amazon con guiño a Chanel

Esa prenda que combina absolutamente con todo, muy necesario en el armario. Mango ha querido hacer honor a esta prenda y demostrar que no tiene que ser aburrida.

Parece que la camiseta blanca es un indispensable de todas las firmas ‘low cost’. En todas las colecciones de otoño podemos ver algunas. Sin embargo, es Mango quién ha aportado un toque diferencial.

Nos presenta una camisa blanca con mucho estilo. Una prenda a tener en cuenta para combinarla con pantalones y faldas.

Mango presenta la camisa blanca más innovadora y elegante, imprescindible en tu armario

Confeccionada en tejido lyocell fluido, diseño recto y color blanco viene con cuello camisero y puños abotonados. Tanto el cuello como los puños tienen terminaciones con vivos en contraste.

Es el color negro el que le da ese pequeño juego divertido y a la vez elegante. Queda genial con un traje de ejecutiva, pero también con unos vaqueros. Puedes ir a trabajar con ella y tomarte algo con unos amigos. Con cierre de botones frontal a tono

Como siempre Zara piensa en todos y por supuesto, esta prenda también es ‘low cost’. Te costará tan solo 29,99 euros. Como acaba de salir está disponible en todas las tallas. De la XXS a la XXL.

Eso sí, tenemos que decirte que no tardes mucho en hacerte con ella porque ya se la hemos visto a alguna influencer y eso quiere decir que se agotará pronto. Es tu oportunidad de tener otro estilo de camisa blanca en tu armario.