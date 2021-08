Mango rescata los años 70 con una creación que no necesita la promoción de Paula Echevarría y compañía para ser ‘top ventas’

Empieza la cuesta debajo de verano. La cuenta atrás para el inicio del otoño ha empezado. En poco más de un mes estaremos en esa época entretiempo en la que nuestro armario empezará a combinar las piezas de verano y las que son ligeramente más abrigadas, hasta que las segundas terminen ocupando todo el espacio de las primeras.

En este sentido, estos son buenos días para empezar a prepararnos para ese momento. Muchas marcas han empezado a mostrar, proponer y catalogar las colecciones de otoño. Y una de ellas es Mango.

Mango se atreve con las primeras piezas de entretiempo

La cadena catalana de tiendas ‘low cost’ no para. Los responsables no dejan de modificar su catálogo, eliminando lo que ya no vende, llevando a los Best Sellers los modelos más exitosos y proponiendo lo que en los próximos meses será tendencia.

Y le vestido camisero que ocupa las siguientes líneas tiene todos los números para ser un ‘top ventas’. Sospechamos que no necesitará promociones de Paula Echevarría y compañía para ser un éxito.

Vestido estampado geométrico de Mango

Se trata de un vestido camisero que luce un estampado geométrico que recuerda profundamente a los que se llevaban en los años 70, cargados, coloridos y elegantes.

Una pieza holgada al estilo camisero elaborada con un tejido fino perfecta para el entretiempo del que te hablábamos. Otorga un efecto pañuelo muy atractivo. Es de manga larga y diseño corto. Y el cuello es de solapa.

Perfecto para lo que queda de verano y principios de otoño

Por otro lado, este vestido de Mango carece de botones, dejando un escote de pico pronunciado muy atractivo y elegante. Y se completa con un nudo lateral que le da un aspecto informal irresistible.

Vestido estampado geometrico de Mango

Ello, además, estilizará tu cintura, dejando un perfil espectacular al instante.

Este vestido está disponible en tallas que van de la XXS a la XXL, con lo que difícilmente no encontrarás una que te vaya bien. Mientras que su precio es de solo 39,99 euros.