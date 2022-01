Mango tiene la esterilla con correas más cómoda para llevar a cualquier parte

Hacer yoga o cualquier ejercicio requiere de una esterilla. Son cómodas, útiles, higiénicas para no entrar en contacto con el uso que haga otra persona, y fácilmente transportables. Pero conviene tener cada uno la suya y no reutilizar la del gimnasio, por ejemplo. Es una cuestión de higiene personal utilizar una esterilla que seguro que agradecerás, pero no todas son iguales.

Mango ha traído al mercado una idea que en principio, aunque es simple, te ahorrará un importante paso: el tener que llevar una bolsa o una mochila para portar tu esterilla al gimnasio, a las clases de yoga, o donde la vayas a utilizar

La esterilla para yoga de Mango al mejor precio

Se trata de una esterilla de yoga muy pero que muy estilosa y de estilo bandolera que podrás ponerte al hombro y llevar a donde te lo propongas sin tener que cargar ninguna mochila adicional solo por la esterilla.

Su superficie antideslizante te permitirá hacer todo tipo de ejercicios sin que la esterilla se mueva de su posición: yoga, running, pilates, ejercicios aeróbicos… Y al mejor precio, porque ahora está en oferta y baja de los 29,99 euros a los 22,99 euros. ¡Aprovecha!