Mango tiene rebajado al 50% el abrigo más buscado en España: vuelve la gran estrella del otoño

El verano es nuestra época favorita del año, no obstante, aunque nos encantaría, no podemos quedarnos en esta estación para siempre. Ahora toca aceptar la llegada del otoño y sacarle el máximo partido. La mejor forma de hacerlo es preparar nuestro armario para la ocasión.

Seguro que al cambiar las prendas has hecho algo de limpieza y has tirado alguna de las que ya no usas, bien sea porque no es tendencia o está desgastada.

Sea como sea, te encantará pasarte por las tiendas de las principales marcas ‘low cost’. Éstas ya han sacado sus novedades. La semana pasada nos enamoramos de un vestido muy versátil de Mango Outlet y en esta ocasión nos ha pasado lo mismo con otra prenda de la firma.

Hoy queremos hablarte de un abrigo de lana que puede ser tuyo con un descuento irresistible. En los primeros días de otoño, los diseñadores de Mango han querido sorprendernos con una prenda que se va a convertir en un indispensable para esta época de entretiempo.

Nos va a salvar en numerosas ocasiones nuestros ‘looks’. Sabemos que hay grandes novedades para ti, pero te recomendamos pasarte antes por los artículos de Outlet, allí están las prendas que en su día triunfaron y se quedaron en lista de espera. Vuelven a un precio ‘low cost’.

El abrigo que lo tiene todo

El abrigo que os presentamos hoy es uno de los más elegantes e ideales que hemos visto hasta la fecha. Puede ser tuya por un precio menor y seguirá siendo una tendencia este otoño.

Es un abrigo de cuadros confeccionado en lana con poliéster, poliamida y viscosa en trama. Se trata de un abrigo de diseño medio y cruzado con cuello de solapa, solapas de muesca, dos bolsillos laterales, puños de botones funcionales y cierre de botones metálicos elegantes. Lo que más nos llama la atención es el estampado de cuadros, ya sabéis que es tendencia esta temporada.

Con este estampado de cuadros Príncipe de Gales nos situamos en una propuesta de fondo de armario atemporal y estilosa. Es de color negro y gris así que es una prenda sin dificultad para combinar.

Ideales para ponértelos con un vaquero, por ejemplo. Además, como detalle, también pertenece a la línea de ‘Comitted’ de Mango, es decir que se trata de una producción mucho más sostenible y ayuda a reducir el impacto ambiental.

No podemos pedir más a este abrigo. Atemporal, asequible, elegante, cómodo y fácil de combinar. Su precio también es una auténtica delicia. Antes costaba 80 euros, pero al estar en Mango Outlet lo puedes encontrar con un 50% de descuento. Así que será tuyo por 40 euros, un precio muy atractivo.