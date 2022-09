Mango tiene el total look que será todo un éxito este otoño

No es la primera vez que Zara o Mango nos sorprende con algún que otra maravilla, ¡ya estamos acostumbradas! Algunas de las que más nos suelen llamar la atención son aquellas que destacan por su versatilidad y su combinabilidad y acaban convirtiéndose en una prenda esencial en nuestro armario.

Y es que nuestras firmas de moda de cabecera han seguido apostando por el color estrella de la temporada, el color rosa Valentino. Después del éxito que ha tenido en verano, pensábamos que será una tendencia pasajera, pero lo nuevo de Mango y prendas que podemos ver en Zara dicen todo lo contrario.

Queremos enseñaros una propuesta que ha hecho Mango con este color como protagonista. Una colección que podemos ver, no solo en prendas, si no en accesorios como medias, zapatos y bolsos que nos demuestran que este color es también para el invierno.

El total look rosa Valentino de Mango que querrás en tu armario

Tiene todo lo que necesitas para ser la más vista en todo tipo de eventos este otoño. Plisado y satinado ¿qué más se puede pedir a este total look de Mango? Lo vas a necesitar en todo tipo de eventos, desde un look más casual con unas deportivas para ir a la oficina, hasta con un zapato de tacón en las diversas fiestas que ya tienes anotadas.

La parte superior se trata de una camisa satinada estampada que tiene el color protagonista del que hablábamos anteriormente, pero esta vez no es liso, si no en forma de estampado. Así no nos resultará tan chillón, será una prenda más discreta, pero igual de elegante y tendencia.

El print es un diseño geométrico y desigual en color rosa fuerte sobre un fondo blanco, la combinación es increíble y el toque brillante le da esa versatilidad: puedes usarlo hasta como look de invitada. En la página web se encuentra ‘disponible plus’ por tan solo 29,99 euros y en tallas desde la XXS hasta la 4XL ¡para todo tipo de cuerpos!

Como parte inferior hablamos de una falda midi, un modelo que queda por debajo de la rodilla y que tiene un diseño de talle alto y corte acampanado y que está confeccionada en tejido satinado plisado, al igual que la camisa tiene ese estampado print que tanto nos gusta.

Si te atreves con todo el total look puedes conseguir la falda también en Mango por tan solo 39,99 euros en las tallas desde la XXS hasta la XXL.