Mediamarkt alerta de un fraude de regalos de iPhone11

Mediamarkt ha alertado esta semana a sus clientes de un nuevo caso de phishing, una técnica para engañar a través de internet. La compañía ha denunciado en las redes sociales que se están enviando de nuevo mensajes fraudulentos con premios o información en su nombre. Ante esta situación, la firma ha recordado que nunca pide claves secretas ni datos bancarios por email o SMS.

“¡Felicitaciones, has ganado un iPhone 11 como parte del programa de recompensas de Mediamarkt 2020! Puedes comprarlo en línea”. Este es el tipo de mensaje que le llega a los clientes a los que intentan estafar. Y, dirigiéndose al cliente por su nombre, le indica que debe confirmar sus credenciales para la entrega, de lo contrario, “el paquete será devuelto al remitente”.

Algunos clientes han denunciado este hecho en Twitter. "Me acaba de llegar un SMS donde supuestamente gané un iPhone 12... Y ponen a correos como el que te lo va a llevar a casa, solo por 1 euro", indica uno de los tuiteros. Otra de las usuarias de la red social confirma que a ella también le ha llegado ese mensaje, a lo que Mediamarkt responde:

"Se trata de un fraude y ya lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que este tipo de conductas delictivas puedan ser perseguidas y atajadas. Por favor, nunca cedas tus datos personales ni contestes este tipo de mensajes o emails".

Me acaba de llegar un SMS donde supuestamente me hané un iPhone 12... Y ponen a correos como el que te lo va a llevar a casa, solo por 1 euro.

⚠️⚠️CUIDADO!! es un fraude. Este mensaje me ha llegado hoy y lo he puesto en conocimiento de de @MediaMarkt_es, el cual me lo confirma y que ya lo están investigando. pic.twitter.com/jzp5VjlwXt