No es ninguna sorpresa que existen productos naturales del día a día con funciones inusuales que podrás utilizar para realizar tareas que no imaginarías. Una de esas tareas puede ser, por ejemplo, la limpieza de tu hogar sin necesidad de recurrir a químicos o productos de un origen más artificial.

Un ejemplo de ello es el vinagre, que puede llegar a utilizarse como sustituto de los productos químicos habituales para la limpieza del hogar. Puede funcionar como insecticida, como desinfectante o incluso puede incluirse en la higiene personal. Mercadona tiene a la venta uno de estos vinagres para limpieza del hogar de origen 100% natural.

Deja tu hogar como los chorros del oro

Es un producto infalible que no es para nada desconocido. Este vinagre que funciona en la limpieza no es nada nuevo y ya hace tiempo que puede verse en los estantes de la cadena de supermercados. Sin embargo, muchos aún no lo conocen y merece la pena probar su eficacia a un precio mucho más barato que otros químicos de limpieza.

Mercadona tiene un artículo de limpieza que actúa como desinfectante natural por menos de un euro

Puede servir para limpiar cualquier rincón de tu hogar, desde cristales a suelos, muebles, encimeras o incluso añadirse en la lavadora para toallas o paños, puesto que es un gran desinfectante y muy eficaz a la hora de eliminar malos olores. De hecho, puedo incluso utilizarse para eliminar los olores de tu nevera o incluso en desagües.

Si no conocías las funciones del vinagre como producto de limpieza, esta es la mejor oportunidad para probarlo y seguro que no te defraudará. No será necesario acumular muchos productos diferentes, sino que gracias a este vinagre podrás suplir muchas funciones en un solo producto. Está disponible en cualquier tienda de Mercadona por un precio inferior a un euro.

