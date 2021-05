Mercadona cambia el gazpacho con esta novedad: no sabe igual

Una de las bebidas más populares cuando vienen los meses de verano es el gapzacho. Pocas son las neveras españolas en las que no figura este delicioso brebaje, ya sea el que prepara nuestra abuela o el que compramos en el supermercado. Y atención, porque Mercadona, que ya vendía gazpacho, acaba de lanzar un gazpacho con una novedad muy interesante. Sobre todo para aquellos amantes del gazpacho que padecen de problemas de estómago y digestión.

Antes de nada, cabe decir que el gazpacho es una bebida elaborada a base de ingredientes como aceite de oliva, vinagre, agua, hortalizas crudas, generalmente tomates, pepinos, pimientos, cebollas y ajo. Aunque no siempre es una receta cerrada. Los hay que prescinden de alguno de estos elementos, o que añaden alimentos como a de habas, naranjas amargas, almendras, etc.

No todo el mundo tolera el gazpacho por igual

Y claro, ello significa que no es una bebida ligera precisamente. De hecho, hay para quien una taza sirve directamente como cena. Y si tenemos problemas de digestión, la cosa se puede complicar, pues ingredientes como el ajo o el pepino suelen repetir bastante. Y ello tiene a muchos y muchas amantes del gazpacho conteniéndose para no consumir más de la cuenta y evitar tener una noche movidita. Y no de fiesta precisamente.

Pero atención, porque Mercadona cuenta en su catálogo con un gazpacho ideal para aquellos consumidores con problemas en el aparato digestivo.

Gazpacho suave Hacendado de Mercadona

Mercadona tiene un gazpacho para ‘todos’

Se trata del ‘Gazpacho suave’ que comercializa bajo la marca Hacendado, proveedora habitual de la cadena de supermercados valenciana. Lo puedes comprar en packs de 2 bricks de un litro cada uno. Y cada pack te costará 2,40 euros. Es decir, sale a 1,20 euros el litro.

Cabe decir que este gazpacho, al ser más suave, no sabe igual que el que solemos preparar en casa o comprar en la tienda. No es tan picante. Pero ese es el objetivo de esta interesante novedad de Mercadona.