Mercadona lanza una colección de estuches para él y para ella que regalar en Navidad

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado y queremos compartir ideas de regalos que te ayudarán a triunfar. El perfume es otro regalo que nunca falla, por eso Mercadona ha preparado una selección de estuches en miniatura perfectos como regalo.

Mercadona dispone de un departamento de cosmética muy completo en el que encontrarás una gran variedad de productos de diferentes colecciones y sets especiales muy interesantes, tanto para uso propio como para un regalo de Navidad muy especial.

Y es que la cadena de supermercados de Juan Roig lleva unas semanas comercializando ocho opciones de colecciones de fragancias distintas para sus ‘jefes’ -así denomina a sus clientes-, todas ellas elaboradas por el Proveedor Totaler RNB ubicado en La Pobla de Vallbona (Valencia).

Colección fragancias Mercadona

Se trata de un estuche para sorprender, tanto si quieres regalarle a tu mujer, novia, madre, hija, etcétera, un nuevo aroma, en Mercadona encontrarás varios estuches con distintos productos de cosmética perfectos para regalar.

Entre esta amplia gama, destaca el lote Rose Nude para mujer, compuesto por eau de parfum en botella y roll on, body milk y joyero; Elección cuenta con eau de parfum, leche corporal, crema de manos y caja con espejo; Como Tú Oro con eau de toilette, mini spray y vela perfumada o Extra Time Likes For Her con aroma y práctica cosmética.

Encontrar un regalo para un hombre no es tarea fácil. Demasiadas opciones, muy poco tiempo para tomar una decisión y demasiadas oportunidades para cometer errores. Sin embargo, una forma de asegurarnos de que damos en el clavo es apostar por cosmética.

Extra Time Likes For Him destaca con fragancia y mochila; Como Tú Plata con eau de toilette, mini spray y gel de ducha; lote Él con fragancia, gel shampoo y caja de madera; o DJ Mariio, compuesto por eau de toilette, gel de baño y champú, presentado en una bandeja fabricada con plástico 100% reciclado e inspirado en el youtuber que dio nombre a la colección.