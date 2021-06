Netflix cierre un fichaje estrella para la nueva serie que batirá todos los récords

Parece que Netflix le ha cogido el gustillo a esto de transformar videojuegos en series o películas. La serie ‘The Witcher’ es un buen ejemplo de ello. Mientras que también se sabe que próximamente llegará una serie sobre ‘Far Cry’. Pero la lista no termina ahí, ni mucho menos. Porque ahora también se atreverán con una producción sobre ‘Assassin’s Creed’.

La franquicia de ‘Assassin’s Creed’ está dando muy buenos réditos a Ubisoft. Estamos hablando de un videojuego de la compañía Ubisoft, autora de éxitos como ‘Prince of Persia’, que nació en los primeros meses de vida de la Play Station 3 y que se ha convertido en un símbolo de los videojuegos desde entonces.

Netflix producirá una serie basada en ‘Assassin’s Creed’

Son unas cuantas ya las secuelas que han visto la luz, algunas mejores que otras, e incluso ha sido llevada al cine. La cinta la protagonizó Michael Fassbender y fue estrenada en 2016.

Pero atención, porque la cosa no termina ahí. Ahora es Netflix la que quiere explotar ‘Assassin’s Creed’. Y lo hará en forma de serie para la plataforma. Una serie con la que la compañía espera seguir batiendo récords de audiencia.

Por el momento se desconoce cuándo será rodada y también la fecha de su estreno. Todavía tendremos que esperar un tiempo para verla en nuestras pantallas. Pero sí se conocen algunos detalles a tener en cuenta. Sobre todo el que tiene que ver con el fichaje que ha hecho Netflix para esta nueva producción.

Netflix ficha al guionista de ‘Vikings: Valhalla’ para la serie de ‘Assassin’s Creed’

Y es que para llevar a cabo la producción, Netflix ha contratado al guionista Jeb Stuart, responsable de éxitos como ‘Vikings: Valhalla’ o de películas aclamadas por la crítica como ‘La Jungla de Cristal’ o ‘El fugitivo’. Así lo afirma el medio Variety.

Además, el acuerdo al que han llegado Ubisoft Films & Television y Netflix también incluye productos de animación sobre la franquicia de asesinos y templarios.