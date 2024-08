La OCU avisa: si tienes esta marca de coche puedes reclamar el 10% de su valor

Es muy posible que, en algún momento de nuestras vidas, todos hayamos llevado a cabo alguna compra por un precio muy superior al de mercado, siendo afectados por todo tipo de factores externos. Algo que sucede en el ámbito inmobiliario, tecnológico y, tal y como nos explica hoy la OCU, también de coches.

Un problema que se remonta a casi dos décadas atrás, en lo conocido como el cártel de coches. A grandes rasgos, este problema consiste en un pacto ilegal que fabricantes y concesionarios llevaron a cabo entre febrero de 2006 y agosto de 2013, y que se tradujo en la aplicación de determinadas condiciones comerciales, que inflaron el precio de venta de determinados vehículos durante esas fechas.

La OCU se pone manos a la obra para compensar a los afectados por este pacto

Por ello, y a pesar de que había pasado más de una década desde el problema, la OCU inició en 2020 una acción judicial en busca de compensar a todos los propietarios afectados por este pacto. Y después de que en 2022 el Tribunal Supremo fallase a favor de la OCU, comenzaron a presentar demandas colectivas contra los traficantes, en busca de que los afectados recuperasen su dinero.

Esto cártel de coches afectó a diversas marcas, y en el punto de mira de la OCU se encuentra Renault. El motivo escondido tras esto se basa en que la DGT ha facilitado a la OCU todos los datos de los compradores de un Renault entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Por ello, desde la propia OCU han iniciado un proceso con el fin de avisar a todas las personas afectadas por este problema.

Por todo ello, si eres o fuiste propietario de un Renault comprado entre las fechas mencionadas, deberías comprar el buzón de tu casa, ya que la OCU está enviando la información pertinente a todos los afectados. Pero, realmente, ¿qué es lo que buscan desde la OCU? Todo varía en función del modelo y las condiciones, pero pretenden solicitar hasta un 10% del precio de compra en concepto de indemnización.

No obstante, si eres propietario de uno de estos vehículos y no te ha llegado la notificación pertinente, no hay por qué preocuparse, puesto que puedes ser tú mismo quien se ponga en contacto con la OCU y enviar toda la documentación de tu vehículo. Y no solo eso, sino que en su propia web puedes comprobar si tu vehículo se encuentra afectado por el pacto, a través de este enlace.

Algo que se aplica tanto a los compradores de un Renault y que aún mantengan el vehículo, como para aquellos que ya se haya deshecho de él. Si compraste un vehículo de esta marca entre las fechas indicadas, y puedes aportar la documentación necesaria, será la OCU quien se encargue de hacer el resto.