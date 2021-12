Parece de peluche y es el abrigo de Mango que está causando furor en España para salir de fiesta o para lo que tu quieras

En tan solo una semana entraremos de lleno en el invierno y en las fiestas de Navidad. Las copiosas comidas con familiares y las fiestas con amigos. Para todos estos eventos que están a la vuelta de la esquina es importante tener el ‘look’ adecuado. Las principales marcas ‘low cost’ ya nos han ofrecido muchas ideas. Sus estanterías están plagadas de brillo, colores metalizados, lentejuelas, terciopelo o tul. Cuando pensamos en fiesta, en cuanto a ropa, siempre nos viene a la mente un vestido. Pero también tenemos que acordarnos de otros detalles, como el abrigo, un indispensable en estas fechas.

Es un abrigo que nos acompañará el resto de nuestra vida a cualquier fiesta. Con el fin de las restricciones volvemos a pensar en fiestas interminables hasta el amanecer. Seguro que a la hora de elegir abrigo en tu armario te has visto con este problema: O bien la prenda es elegante, pero no te abrigo, o es de plumas y lógicamente no pega nada con tu atuendo festivo. Pues tenemos el abrigo de Mango que es ideal para ese momento.

Mango triunfa con su abrigo para situaciones elegantes y cotidianas con el estampado de referencia

Se trata de un abrigo de peluche en blanco y negro que es tendencia. Mucho más calentito que un plumas. Tiene cuadros enormes y es muy elegante. Lo puedes utilizar para ir de fiesta, pero también para tu día a día. Esta prenda combina absolutamente con todo. Lo encontrarás en las tiendas de Mango por 120 euros. Te aseguramos que aunque el precio sea algo elevado, no tanto al tratarse de un abrigo, la inversión es rentable.

Las tallas más pequeñas ya se han agotado en web. El estilo damero es la tendencia de la temporada, por eso no nos extraña que sea todo un éxito. Tejido de pelo. Diseño de cuadros. Diseño bicolor. Diseño recto. Cuello clásico. Manga larga.Dos bolsillos laterales. Forro interior. Cierre de botones a presión. Colección fiesta.