La selección de los muebles de jardín de Ikea imprescindibles para la primavera-verano

No estamos en la época ideal para salir al porche o terraza a disfrutar de los buenos días. Pero cada día se va acercando más y más. Con la llegada de la primavera-verano hay que ir preparando nuestros rincones para disfrutar de la buena temperatura, y la época ideal para hacerlo es ahora, y no que nos acabe pillando el toro a falta de unos días… Porque además de perder tiempo, también perderemos dinero. Y es que ahora los precios para el mobiliario de jardín están mucho mejor que en alta temporada.

Leer más: La manguera de jardín número 1 en Amazon es a prueba de torceduras y está de oferta

Por ello, hay ciertos muebles que no pueden faltar en nuestro rincón del buen tiempo, como por ejemplo una mesa, sillas de jardín, e incluso un sofá de exteriores… Si no te quieres romper la cabeza o buscas nuevas ideas para ponerlo a punto, nosotros te traemos una selección de muebles de Ikea para jardín con la que, seguro, no fallarás. Así que a continuación te exponemos los muebles a la venta en el catálogo de Ikea:

Las sillas de jardín Applaro

Las sillas de jardín Applaro

Uno de los productos de nueva temporada que ya está arrasando en ventas. Una silla de exterior plegable ideal para un balcón pequeño o un rincón acogedor de un jardín. Es de madera duradera procedente de recursos sostenibles y combina a la perfección con las mesas de comedor ÄPPLARÖ de diferentes tamaños. Lo mejor es que tiene bastantes opiniones y solo tienen un precio de 35 euros, perfectas para combinar con unos cojines y disfrutar del buen tiempo, de una comida en el jardín…

La mesa de jardín más barata de Ikea

La mesa de jardín más barata de Ikea

Y por supuesto, donde haya una silla, no puede faltar una mesa. Tarno es una de las mesas más polivalentes y bonitas de todo el catálogo de Ikea. Por sus solo 19 euros te llevarás una mesa en distintos tamaños (100×54 cm o 55×54 cm) para colocar esta mesa en cualquier lugar, aunque tengas poco espacio. El estilo clásico realza cualquier balcón o patio. Además, se puede plegar y guardar cuando llegue el cambio de estación. Así que aprovecha y conjuga bien el color que eliges para poder hacer un kit perfecto.

El sofá de exterior para las siestas de verano

El sofá de exterior para las siestas de verano

Ya si añadimos un sofá a esta ecuación, estamos ante uno de los kits más completos de todo el catálogo. Es un sofá de dimensiones reducidas pero fácil de colocar en cualquier terracita o sitio pequeño. Por los solo 79 euros que vale te llevarás un sofá de 2 plazas con unas medidas de 118x69x69 cm. El color se mantiene como nuevo durante mucho tiempo, porque la tela no destiñe.

Hamaca o tumbona de jardín

Hamaca o tumbona de jardín

Si eres más de hamacas que de sofás, con esta tampoco fallarás. Es Applaro, una tumbona con tinte marrón. Es un mueble de acacia, una madera duradera y resistente gracias a la alta densidad de sus fibras. Para prolongar la duración y conservar el aspecto natural de la madera, el mueble ha sido tratado con varias capas de barniz para madera semitransparente. Te quedará bien en cualquier parte del porche, y tiene un precio de 189 euros.