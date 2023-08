El Aeropuerto de Barcelona supera los destinos intercontinentales previos a la pandemia

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat contará con 49 conexiones intercontinentales cuando finalice el mes de agosto. Si se comparan los datos con los registrados antes del estallido de la crisis sanitaria, en 2019, se evidencia que la infraestructura ha sumado dos nuevos destinos intercontinentales, si bien aún no ha recuperado todos las conexiones con países del continente asiático.

Mientras las conexiones con aeropuertos americanos continúan siendo las mismas que antes de la pandemia, 21, los destinos africanos se han incrementado desde los 11 a los 16. En cuanto a las conexiones con aeropuertos asiáticos, incluidos los que se encuentran emplazados en regiones de Oriente Medio, se cifran en 11, si bien a finales de mes serán 12, una cifra que se sitúa todavía por debajo de las 15 existentes en 2019.

No se recuperan vuelos a China, Irán y Pakistán

Si se pone el foco sobre el caso particular de China, se pone de manifiesto que aún no se han recuperado los vuelos que sí operaban antes de la pandemia hacia Hong Kong y Shanghái. No obstante, la conexión con Pekín se mantiene y se ha incorporado una nueva hacia la ciudad de Shenzem.

Entre los vuelos asiáticos que no se han recuperado tras la crisis sanitaria también figura la ciudad iraní de Teherán, así como las ciudades paquistaníes de Islamabad, Lahore y Sialkot, tal y como evidencian los datos de Aena, recogidos por EFE.

Sí se conservan los vuelos a Seúl, en Corea del Sur; la ciudad-estado de Singapur, Bakú, en Azerbaiyán; Beirut, en el Líbano; Ammán, en Jordania; Tel Aviv, en Israel; Yeda, en Arabia Saudí; Doha, en Catar; y Dubái y Abu Dabi, ambas ciudades de Emiratos Árabes Unidos.

Se conservan una decena de conexiones a Estados Unidos

Poniendo el acento sobre los vuelos americanos, salta a la vista que aún no se ha recuperado la conexión con la capital de Perú, Lima, ni tampoco con tres destinos estadounidenses, concretamente, Charlotte, Fort Lauderdale y Oakland.

Actualmente, se puede volar de forma directa a los Estados Unidos a través de diez conexiones que sí se han conservado: Atlanta, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York (aeropuertos JFK y Newark), Filadelfia, San Francisco, Washington y Chicago.

En relación con el resto de destinos que se mantienen tras la pandemia se encuentran: Montreal y Toronto, en Canadá; Ciudad de México, en México; Bogotá, en Colombia; Buenos Aires, en Argentina; Sao Paulo, en Brasil; y Santiago de Chile, en Chile.

Respecto a los vuelos que operaban antes del estallido de la pandemia con rumbo al continente americano, se han incorporado tres nuevas conexiones. Se trata de Punta Cana y Cancún, en México, y La Habana, en Cuba.

Se incorporan nuevos destinos africanos

En el continente africano se ha perdido la conexión con la ciudad argelina de Orán, mientras que se ha conservado con las ciudades marroquíes de Fez, Marrakech, Nador, Casablanca, Tánger, así como con Argel, situada en Argelia; Banjul, en Gambia; Dakar, en Senegal; El Cairo, en Egipto, y Túnez, en Túnez.

También se han incorporado cuatro nuevos destinos con Marruecos, de manera que ahora se puede volar de forma directa a Rabat, Agadir, Oujda y Ouarzazate, además de las conexiones con Lúxor, situada en Egipto, y la Isla de Sal, en Cabo Verde.