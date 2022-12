Así puedes ser autónomo y cobrar la pensión máxima

La jubilación es una de las etapas más soñadas por los trabajadores. Las decisiones que se toman a lo largo de la vida laboral pueden condicionar esta etapa vital, puesto que influyen en el cobro y en el importe de la prestación, factores como el régimen de afiliación o los periodos cotizados a la Seguridad Social. Por ese motivo, si se tiene intención de cobrar la pensión máxima de jubilación, es necesario conocer los requisitos y comenzar a trabajar en ello.

Los trabajadores que no han cotizado durante el periodo mínimo exigido por la Seguridad Social y disponen de unos ingresos inferiores a los 5.899,60 euros anuales pueden acogerse a la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva. No obstante, deberán tener más de 65 años, residir en la actualidad en España y haberlo hecho durante 10 años.

Sin embargo, si se está afiliado a la Seguridad Social y se ha cotizado a lo largo de 15 años y dos de ellos son previos a la jubilación, se podrá solicitar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva. No obstante, la cuantía de la prestación que se percibirá será la mínima. En concreto, se cobrará el 50% de la base reguladora, si bien el porcentaje podrá ir aumentando conforme se disponga de un mayor número de periodos cotizado.

Las personas que hayan cotizado durante un mínimo de 37 años y tres meses, podrán percibir la totalidad de la ayuda económica y jubilarse cuando hayan cumplido los 66 años y dos meses. Sin embargo, si se cuentan con cotizaciones superiores a los 37 años y tres meses, será posible adelantar la edad de jubilación hasta los 65 años.

¿Cómo cobrar la pensión máxima?

Para percibir la pensión máxima dentro de la modalidad contributiva se deberán reunir estas condiciones y, además, haber situado la base de cotización entre los máximos en los 24 años previos al abandono de la vida laboral. Asimismo, son fundamentales las bases de cotización escogidas, puesto que en función de cuales se fijen, el importe a percibir será más elevado o reducido.

Mientras que la base mínima para los autónomos este año se sitúa en los 960,60 euros mensuales, la máxima asciende hasta los 4.139,40 euros mensuales. Sin embargo, las bases de cotización entre las que los autónomos pueden elegir cambiarán a partir de 2023 y hasta 2025. En concreto, el nuevo régimen establece una tabla de 15 tramos, con cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.

Para calcular las pensiones de la Seguridad Social se tiene en cuenta las bases de cotización de los 25 años anteriores (300 meses) a la solicitud. Para determinar la base reguladora se suman y dividen entre 350. Por ese motivo, la pensión por jubilación de los trabajadores por cuenta propia.

Con 15 años cotizados se cobra el 50% de la base reguladora, y por cada uno de los siguientes 106 meses se concede un 0,21% adicional de la base reguladora y por cada uno de los siguientes 146 meses se concede un 0,19% adicional.