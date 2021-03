Bruselas reconoce que la recuperación no llegará hasta 2023

Los niveles de actividad previos a la irrupción de la pandemia de coronavirus no llegarán hasta 2022. Así lo asegura un documento elaborado por los servicios técnicos de la Comisión Europea en el que, además, se indica que la inversión no se recuperará hasta 2023 a pesar de los planes monetarios y de estímulo fiscal que se han lanzado en los últimos meses desde Bruselas

Este informe sobre finanzas públicas de la Unión Europea, recogido por El Confidencial, recuerda que el bloque comunitario arrastra determinados problemas estructurales como el envejecimiento de la población o la falta de avances en productividad. Esto provoca una caída en los tipos de interés que desemboca en una disminución de la rentabilidad de muchas inversiones. Por lo tanto, el potencial de crecimiento se ve amenazado.

Todo ello -la bajada de tipos y la falta de rendimiento- viene acompañado de un aumento en los niveles de deuda pública. No obstante, unos tipos de interés tan reducidos han provocado que más gobiernos decidieran endeudarse en vez de subir los impuestos o disminuir el gasto. De esta forma, los contribuyentes no son conscientes de la situación real. “Aumentar la deuda no es lo mismo que comer gratis”, apunta el informe.

Este escenario ha conducido a los estados miembros a un aumento del ahorro por prevención, lo que limita el gasto, que es el que impulsa el crecimiento económico. “Los diferenciales negativos pueden conducir a una reducción de los esfuerzos fiscales”, han explicado los autores del estudio.

Bruselas quiere que el 78% de la población de la UE esté empleada en 2030

Por otro lado, y más a largo plazo, la Comisión Europea anunció este miércoles que tiene como objetivo que, de cara al año 2030, al menos el 78% de la población de los Veintisiete con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años tenga un empleo. “Esto es factible si, por ejemplo, elevamos la participación de las mujeres en la mano de obra”, declaró la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. EFE/Olivier Hoslet

Según Eurostat, en 2019, antes de la pandemia, el 73,1% de los adultos con entre 20 y 64 años trabajaba en la UE. Von der Leyen también se refirió al fondo de recuperación comunitario, y subrayó que combinar “las reformas que son necesarias” y “fuertes inversiones” proporciona “una gran oportunidad para salir mejor y de manera diferente de esta crisis”.

Para recibir la financiación europea, los Estados miembros deben presentar a la Comisión planes con reformas e inversiones que llevarán a cabo con el fondo de recuperación. Y la presidenta de la CE reconoció que el trabajo sobre esos planes está en progreso.



“Es un trabajo fascinante porque ves todas estas ideas sobre el tema verde, el tema digital y, por supuesto, tenemos que impulsar las reformas que vienen con la inversión”, concluyó.