Garamendi (CEOE) y el PP rechazan las declaraciones de Milei sobre Sánchez

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la intervención del presidente de Argentina, Javier Milei, en la que critica a Pedro Sánchez y acusa a su mujer de corrupta. Por su parte, el PP ha calificado sus declaraciones como una «intromisión» en la política nacional.

Milei ha visitado Madrid este último fin de semana y, como parte de su agenda política, ha sido participar de un acto de Vox, donde el mandatario argentino ha sido muy crítico con el Gobierno.

Leer más: El Gobierno exige disculpas a Milei y llama a consultas a su embajadora en Argentina

«No saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar aun cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo«, ha sentenciado Milei en clara alusión a la pareja presidencial.

Tras esto, Garamendi ha lamentado, en entrevista con cadena SER, que esto no sea «un mensaje diplomático», sobre todo cuando ambos son «países amigos», recordando que España es el «principal inversor europeo» y «el segundo a nivel mundial» en la nación sudamericana, con alrededor de 18.000 millones de euros.

Por último, ha reiterado su rechazo señalando que «no tiene ningún sentido» los ataques hacia Sánchez, independientemente de que «a uno le guste o no el presidente».

El PP lo considera un espectáculo

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha admitido que Sánchez «hace bien en enfadarse» por la intervención del mandatario Argentino, aunque ha considerado «exagerado» la respuesta del Ejecutivo, donde exige una disculpa inmediata.

En una entrevista en la cadena Cope, Gonzáles ha cargado contra las palabras de Milei señalando que son una «intromisión» en la política nacional, en un «espectáculo chocante», criticando que haya dedicado su primera visita oficial a España a «remover» la situación política en un país ajeno. Ha recordado también que el mandatario no saludo previamente al Rey, ni al presidente ni a las Cortes.

Pese a todo ello, Pons ha resaltado que las declaraciones contra Begoña Gómez no son «un asunto de Estado», por lo que es exagerado romper relaciones con Argentina. «Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones es casi la reina de España», ha remarcado.

En esa línea, ha alertado que las personas y compañías con procedencia española que trabajan en Argentina no merecen que sus situaciones queden «comprometidas» por este tema.