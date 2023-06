Esto es lo que sucede si Hacienda paga la devolución fuera de plazo

La campaña de la Renta 2022 está en curso y muchos contribuyentes se preguntan cuándo recibirán el reembolso de su declaración de impuestos. Si deseas obtener claridad al respecto, puedes verificar el estado de tu declaración para saber si aún está pendiente o si está siendo revisada. A continuación, se explica cómo hacerlo y cuál es el plazo para recibir el dinero.

Para conocer el estado de tu devolución de la renta, puedes acceder a través de este enlace. Una vez en la página, deberás seleccionar la opción «Servicios de tramitación borrador / declaración (Renta WEB)». Para poder ingresar, deberás identificarte utilizando una de las siguientes formas: certificado o DNI electrónico, Cl@ve PIN o la referencia del borrador/declaración de la Renta 2022.

Dependiendo de la situación de tu declaración, en el apartado «Estado de Tramitación» aparecerá uno de los siguientes mensajes:

«Su declaración se está tramitando»: Significa que tu declaración está en proceso y aún no se ha completado la revisión. «Su declaración está siendo comprobada«: Indica que tu declaración se encuentra en proceso de verificación por parte de Hacienda. «Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted»: Esto significa que tu declaración ha sido procesada y se ha estimado que la devolución solicitada es correcta.

Una vez que Hacienda haya realizado las comprobaciones necesarias y determine que tu declaración es correcta, aparecerá un mensaje indicando la fecha en la que se emitirá la devolución.

Estado de tramitación de la Declaración de la Renta 2022. Foto: Archivo

¿Cuánto tarda en ingresar el dinero Hacienda?

Lo habitual es que, si tu declaración sale a devolver y no hay problemas, Hacienda realice el pago en un plazo de aproximadamente un mes. Sin embargo, según la normativa, la Administración tiene un plazo máximo de seis meses a partir del final del período de presentación de las declaraciones para realizar las devoluciones.

Si transcurren esos seis meses y Hacienda no ha efectuado la devolución por razones que no sean imputables al contribuyente, se deberá pagar el importe correspondiente a la declaración de IRPF, además de los intereses de demora correspondientes. Estos intereses de demora representan un 4,0625% del total de la cantidad a devolver.

Es importante tener en cuenta que la Agencia Tributaria no se considera responsable de la demora en la devolución si esta no se ha realizado correctamente, si falta documentación requerida o si no se proporciona una cuenta bancaria válida o con datos incorrectos para la transferencia. En estos casos, si hay algún error por parte del contribuyente y no se realiza la devolución, no se generarán los intereses de demora mencionados anteriormente.