Jubilación: cómo cambiar la retención del IRPF de tu pensión

Las personas jubiladas que perciben la correspondiente prestación económica del sistema público de pensiones también continúan siendo contribuyentes. De la misma manera que a lo largo de la vida profesional, deben tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Pues, el cobro de la pensión de jubilación se considera rendimientos del trabajo.

Por ello, en el importe que el pensionista percibe cada mes la Seguridad Social le aplica una retención para abonarla a Hacienda. Una vez finaliza el año, el pensionista también debe llevar a cabo la Declaración de la Renta, para formalizar su situación ante la autoridad fiscal. Mientras que si se le han aplicado retenciones demasiado elevadas se le devolverá el montante correspondiente, si han sido más bajas de lo adecuado, el pensionista deberá abonar la cuantía pertinente.

No obstante, conviene tener en cuenta que los pensionistas también pueden solicitar una modificación en la retención del IRPF, de la misma manera que lo pueden hacer los trabajadores que aún no se han jubilado, tal y como remarca el diario El Economista. Sin embargo, en el caso de los pensionistas únicamente podrán solicitar un incremento de la retención o recuperar la retención inicial, pero no la podrán reducir.

Para llevar a cabo este trámite es necesario acceder al portal de la Seguridad Social, dentro del apartado ‘Incremento voluntario de la retención de IRPF’. Entonces, será necesario descargarse el formulario correspondiente según el tipo de pensionista. Si bien los pensionistas acogidos al Régimen Especial del Mar habrán de descargar un documento específico, el resto de pensionistas podrán emplear el formulario genérico.

En el documento se solicitan distintos datos personales del pensionistas como el nombre y apellidos, el DNI, la dirección o el teléfono móvil. Asimismo, deberá concretar el porcentaje a aplicar, o bien, la finalización de la aplicación del tipo voluntario y especificar si será para este año o el próximo.