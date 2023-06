Mala noticia para jubilados: la paga extra de verano de 2023 no se adelanta

En junio, los pensionistas en España experimentan un mes especial debido al pago de la primera de las dos pagas extras anuales que reciben. Sin embargo, este año ha habido un cambio en la forma en que se realiza el pago por parte de la mayoría de los bancos.

En primer lugar, es importante mencionar que las pensiones se pagan a mes vencido, lo que significa que los beneficiarios reciben el pago correspondiente al mes anterior. La mayoría de las personas que reciben pensiones en España obtienen 14 pagos al año, lo que incluye las dos pagas extras.

Leer más: Este cambio en los cajeros automáticos afectarán a jubilados y discapacitados

Estas pagas extras son de la misma cantidad que la pensión mensual regular y se reciben en dos momentos específicos del año, lo que implica que en esos meses se ingresa el doble de lo habitual.

La fecha oficial de pago de las pensiones y la paga extra es el 1 de julio, pero la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) suele enviar el dinero a los bancos una semana antes, con el 25 de junio como fecha de referencia común. Sin embargo, este año el 25 de junio cae en domingo, por lo que el pago se realizará el siguiente día hábil, es decir, el 26 de junio.

La mayoría de las personas que reciben pensiones en España obtienen 14 pagos al año. Foto: Envato

En años anteriores, los bancos solían adelantar el pago de la paga extra a los pensionistas, generalmente alrededor del 22 de junio, unos tres días antes de lo habitual. Esto permitía a los jubilados recibir el doble de su pensión, es decir, la pensión mensual regular y la paga extra, antes de lo esperado. Sin embargo, este año la mayoría de los bancos han decidido no adelantar el pago de la paga extra a los pensionistas, a excepción de CaixaBank y Bankinter, que sí lo harán.

Por qué no recibiré la paga extra de verano antes

Esta decisión de no adelantar el pago de la paga extra por parte de la mayoría de los bancos se produce en un contexto de cambios económicos y sociales. Durante la pandemia, los bancos optaron por adelantar los pagos de las pensiones para brindar cierta estabilidad financiera a los pensionistas en momentos difíciles.

Sin embargo, en la actualidad, muchos jubilados se enfrentan a dificultades económicas, especialmente con el aumento de los precios y la necesidad de mantener a miembros desempleados de sus familias.

Es importante destacar que el Gobierno aprobó un aumento de las pensiones este año, vinculando su aumento a la inflación. Por lo tanto, la paga extra de verano se verá incrementada en un 8,5%, al igual que las pensiones regulares que se han recibido entre enero y mayo.

Junio es un mes especial para los pensionistas, porque reciben la primera de las dos pagas extras anuales. Foto: Envato

Esta mejora en el monto de la paga extra es una contribución adicional que no solo recibirán los pensionistas de la Seguridad Social, sino también los beneficiarios de pensiones no contributivas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Sin embargo, no todos los jubilados reciben la paga extra de verano. Según la Seguridad Social, solo las pensiones derivadas de enfermedad común y accidentes no laborales se pagan en 14 pagas. Por otro lado, las pensiones derivadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales se pagan en 12 mensualidades. Aunque estos jubilados no reciben pagas extras separadas, las cantidades correspondientes se prorratean dentro de las mensualidades regulares, ya que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la pensión.

Leer más: Estos son los jubilados que cobrarán más por la reforma a las pensiones

En conclusión, junio es un mes especial para los pensionistas en España, porque reciben la primera de las dos pagas extras anuales. Este año, la mayoría de los bancos han decidido no adelantar el pago de la paga extra, a excepción de CaixaBank y Bankinter. A pesar de esto, las pensiones seguirán siendo pagadas el 26 de junio, brindando a los jubilados la oportunidad de recibir el doble de su pensión habitual antes de la fecha oficial de pago.