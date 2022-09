Qué hipoteca puedes pedir según tu salario

Si estás pensando en comprarte una casa, lo primero que tienes que ver qué precio puedes permitirte. Tienes que tener en cuenta tres factores: tus ingresos, tus ahorros y si tienes deudas anteriores. Una vez con ellos, hay que llevar a cabo un cálculo para simular qué cantidad de dinero deberías pedir dependiendo de tu salario.

Leer más: Caixabank lanza un nuevo aviso a todos sus clientes para lo que queda de mes

Ingresos

Los ingresos son el primer factor a tener en cuenta. Según explica Bankinter, cuando hablamos de ingresos nos referimos a aquellos que sean recurrentes, ya que los puntuales y temporales no serán tenidos en cuenta para analizar tu capacidad pago.

Hipoteca. Imagen: Pixabay.

Los expertos calculan que el porcentaje de endeudamiento de un hogar no debería superar el 30% de los ingresos. De este modo, si la suma mensual es de 2.000 euros netos, la hipoteca no debería ser mayor a 600 euros al mes. Otros calculan este importe máximo asociando que la vivienda no debería superar cuatro veces los ingresos brutos anuales del hogar.

Ahorros

La mayoría de los bancos ofrecen el 80% de la hipoteca, por lo que sería necesario tener ahorrado el 20 % restante. Además, existen otros gastos asociados, como los de notaria, impuestos o seguros. Por ejemplo, si queremos comprar un piso de 200.000 euros, necesitaremos tener 40.000 euros ahorrados para ese 20% de la hipoteca.

Deudas

Otro aspecto que se tiene en cuenta de cara a la hipoteca son las deudas anteriores. Ten en cuenta para tus cálculos los préstamos que tienes para saber cuánta hipoteca puedes solicitar. Además, es importante no tener ningún tipo de impago, aunque sea de alguna factura telefónica u otro tipo de recibo que se quedara pendiente de pago.

Leer más: La escalada del euríbor dispara las subrogaciones de hipotecas

Como decíamos, antes de empezar a mirar el universo de ofertas de viviendas, es importante que sepas dónde establecer tu límite. Por otro lado, debes tener en cuenta que las hipotecas tienen costes asociados, algunos como la notaría que son fijos, y otros que dependerán de la oferta de la entidad.