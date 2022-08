Como saber si puedes recibir la nueva paga del Gobierno: entre 50 y 100 euros por hijo

A principios de 2022 entraron en vigor las ayudas por hijo de entre 50 y 100 euros ligadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero que pretenden llegar a familias con rentas más altas. En concreto, se trata de un nuevo complemento a la infancia por cada menor de la unidad de convivencia, que varía según la edad del infante a fecha de 1 de enero.

Para menores de tres años se dan 100 euros; para los mayores de tres, pero menores de 6 corresponden 70 euros y para los de entre 6 y 18 años se dan 50 euros.

Según informa la Seguridad Social, para poder cobrar este complemento, la unidad de convivencia no debe superar el 300% de la renta garantizada y el 150% del límite de patrimonio establecidos para el IMV. Además, no debe superar 6 veces la renta garantizada de un adulto, o el incremento que corresponda para la unidad de convivencia.

¿Es necesario solicitar el complemento?

No es necesario pedir este complemento si ya percibes el IMV o si lo has solicitado y está en trámite. Tampoco si ya eres beneficiario de la prestación de protección familiar y cumples los requisitos. Es decir, tener asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% si tu unidad de convivencia no ha cambiado.

En estos tres supuestos, se reconocerá de oficio por la Seguridad Social en aquellos expedientes que cumplan con todos los requisitos, con efectos económicos de 1 de febrero de 2022.

En caso de que no recibas el IMV puedes comprobar si tienes derecho utilizando el mismo simulador habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tras responder a unas preguntas, el simulador te dirá si cumples los requisitos para solicitarlo. Puedes ampliar la información sobre los requisitos o cómo solicitarlo (se solicita igual que el IMV) en este enlace.