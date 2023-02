Por qué la subida de las pensiones perjudica a los jubilados más necesitados

Las pensiones contributivas han subido en 2023 un 8,5% según la inflación media entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, en cumplimiento de la reforma de pensiones de 2021. Sin embargo, no todos los jubilados verán un incremento real del 8,5% en sus nóminas, en concreto, los que reciben los complementos a mínimos.

Los complementos a mínimos son importes que la Seguridad Social abona cuando una pensión no llega a la cuantía mínima. En 2023, las cuantías mínimas de las pensiones de jubilación son, para jubilados con 65 o más años con cónyuge no a cargo, 743,30 euros mensuales, y para jubilados menores de 65 años, 692,50 euros. Estos importes se elevan si la persona jubilada no tiene cónyuge o si tiene cónyuge, pero se tiene que hacer cargo de él.

Según explica finanzas.com, si tras la subida de las pensiones, algunas alcanzan la prestación mínima, dejarán de recibir los complementos a mínimos que recibían hasta ahora, por lo que la diferencia entre la cuantía que percibían en diciembre y la actual será menor al 8,5%.

«Los complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y serán absorbibles con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico», señala la Seguridad Social en su página web. De esta manera, los complementos a mínimos se mantienen exclusivamente mientras se cumplan los requisitos que dan derecho a él.

Más impuestos para lps pensionistas que más cobran

Otros pensionistas que no verán una subida del 8,5% son los que cobren la pensión máxima, ya que, al tener que pagar más impuestos, la subida real se quedará en el 5,3%, según finanzas.com.

Esto se debe a que una revalorización del 8,5 por ciento aumentaría la pensión máxima de jubilación hasta los 42.822 euros al año, lo que supone recibir una pensión mensual de 3.059 euros. A esta cuantía habría que restar los 9.533,14 euros a pagar por IRPF en 2023, que suponen 1.241 euros más que lo tributado en 2022 por el mismo concepto.

Además, la subida de las prestaciones también puede hacer que muchos pensionistas escalen en los tramos de retención en el IRPF, lo que hará que tributen más.