Tarifas de luz de precio estable: estas son las compañías más baratas

El auge de los precios de la luz que ha tenido lugar durante el último año nos ha obligado a todos a ya no solo controlar más nuestro consumo eléctrico, sino también a convertirnos en verdaderos expertos a la hora de leer facturas y contratos por el servicio eléctrico con el fin de ahorrar y evitar pérdidas a final de mes.

Si desde el pasado mes de junio los precios ya habían aumentado, desde el inicio de las tensiones que acabaron en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio de la electricidad ha vivido un nuevo aumento en buena parte de los países europeos. Ante ello, para mitigar lo máximo posible el peso sobre nuestros bolsillos que implica este incremento en el precio de la luz, te contamos qué compañías son las que ofrecen los mejores precios.

Las tarifas de luz con precio estable ofrecen un único precio para la energía. La llamada tarifa fija o del mercado libre establece un precio de la luz fijo durante 12 meses. Es decir, cuando firmas el contrato con la empresa que comercializa la luz, se establece un precio por MWh que se aplica a todas las horas del año, por lo que tu factura mensual será más cara o más barata en función de la electricidad que consumas cada mes.

Las compañías más baratas: estos son los precios de la tarifa fija

Las 4 compañías que ofrecen las tarifas de luz más baratas con precio fijo son Naturgy, Endesa, Repsol, TotalEnergies.

Naturgy, mediante su tarifa ‘Noche’ ofrece un precio en las horas punta de 0,2990 euros por kWh, 0,2418 euros por kWh en las horas llano y 0,1909 kWh en los tramos valle. En términos de potencia 1, Naturgy ofrece un precio de 0,0827 euros/kW al día y, en potencia 2, el precio a la hora de calcular la potencia a contratar está a 0,0142 euros/kW al día.

A través de su tarifa One Luz 3 Periodos, Endesa ha puesto un precio de 0,2876 euros por kWh, cantidad que se reduce a 0,2296 euros por kWh en los tramos llano y 0,1909 euros por kWh durante los tramos valle. En términos de potencia 1, Endesa ofrece un precio de 0,0927 euros/kW al día y, en potencia 2, el precio a la hora de calcular la potencia a contratar está a 0,0219 euros/kW al día.

La Tarifa Online de Repsol Luz y Gas ofrece un precio de energía de 0.2797 €/kWh, con una potencia en la hora punta de 0.0770 €/kW día, y una potencia en los tramos valles de 0.0816 €/kW día.

Por último, TotalEnergies ofrece en su tarifa ‘Luz Programa tu Ahorro’ un precio 0.3106 euros/kWh en horas punta, que baja a 0,2439 euros/kWh en tramos llano y 0,2194 euros/kWh en los tramos valle. En términos de potencia 1, TotalEnergies ofrece un precio de 0,0810 euros/kW al día y, en potencia 2, el precio a la hora de calcular la potencia a contratar está a 0,0092 euros/kW al día.

Cuándo es importante contratar esta tarifa

Estas tarifas pueden interesar sobre todo a aquellas personas que distribuyen su consumo eléctrico de manera regular durante el día. Así, no tienen que preocuparse por poner la lavadora o planchar a determinadas horas.

La gran ventaja es la tranquilidad que ofrece, ya que no tendrás que estar pendiente de cuánto cuesta la luz cada día ni de si sopla el viento o sube el precio del gas. No obstante, ¿Por qué no usa todo el mundo esta tarifa? Porque hasta hace unos meses, la tarifa fija solía ser más cara que la PVPC porque como el precio es el mismo durante todo el año, tarda más en incorporar el ahorro que proporcionan las energías renovables.

Pese a ello, en este momento la tarifa libre es más barata que el mercado regulado porque no depende del precio diario de la luz. Los hogares que renovaron su tarifa anual hace, por ejemplo, medio año, no se ven afectados porque la luz sea ahora muchísimo más cara, ya que pactaron un precio muy por debajo.

Qué ofrece cada tarifa

