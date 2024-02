UGT asegura que «no pasa nada» si algún bar abre menos horas por reducir la jornada laboral y afea la «hiperpermanencia» que hay en España

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró este martes que «no pasa nada» si algún negocio de la hostelería tiene que abrir menos horas por la aprobación de la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas y criticó la «hiperpermanencia» que existe en España, lo que dijo que no sucede en otros países del entorno.

«Oigo mucho a hosteleros que dicen que no vamos a poder abrir las horas que abríamos. Y yo digo: pues si no pasa nada. Si es que yo me voy a Bruselas, me voy a París, me voy a Londres y esta hiperpermanencia que tenemos en España de horas de apertura no existe y no pasa nada», declaró Álvarez en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid.

A su juicio, «no se trata de pensar que porque se esté más horas en las empresas el nivel de productividad es más alto», sino que se debe hacer «un análisis» ante la puesta en marcha de esta medida para que «nos permita mantener, e incluso mejorar, los niveles de eficacia de la economía».

Este líder sindical se expresó de este modo acerca de la negociación en marcha entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos y la patronal para establecer la letra pequeña del compromiso del Gobierno de coalición que, a petición de Sumar y Yolanda Díaz, incorporó una reducción del tiempo máximo de trabajo a la semana de las actuales 40 horas semanales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025.

Precisamente, Álvarez sostuvo también que los sindicatos intentarán «por tierra, mar y aire» que exista un acuerdo con la CEOE en la reducción de la jornada laboral, al igual que en todas las cuestiones importantes, «sencillamente porque creemos en el diálogo social, pero sobre todo porque creemos en la eficacia de los acuerdos a la hora de implementarlos en el país».

Sobre las horas extra, recordó que su sindicato ha presentado recientemente una demanda contra el Estado español ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el hecho de que la legislación laboral no incorpore un sobrecoste de estas horas trabajadas.

Despido

En cuanto a la reforma del despido en España para que este sea disuasorio y restaurativo, el secretario general de UGT negó que se tenga que «saturar» la Justicia y denunció que esto lo está haciendo el Gobierno de PP y Vox de Castilla y León por dejar sin recursos al Serla, que es el organismo de mediación en litigios laborales en la región.

No obstante, indicó que se pueden crear organismos para atender discrepancias en despidos y añadió que «no pasa nada si en este país tiene que haber más jueces».

«La cuestión es si se corresponde con la legislación europea o no», añadió Álvarez, quien consideró que es necesario adaptar la legislación, en la línea con lo sucedido en Italia y Francia.