El pago por los depósitos y las ayudas a hipotecados marcarán la última reunión de Calviño con la banca 

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para Asuntos Económicos y Transformación Digital, afrontará la que será su última reunión con dichos cargos con el sector bancario. La cita de este 29 de junio se antoja clave para, como poco, ahondar en algunos temas que han generado fricción entre las principales entidades bancarias y los clientes, además de con el Ejecutivo estatal.

La vicepresidenta se reunirá mañana a las 16:30h con las patronales bancarias, las asociaciones de usuarios financieros y con el gobernador del Banco de España para abordar temas clave para el sector, como la no remuneración por los depósitos, el encarecimiento hipotecario o las dudas acerca del funcionamiento del Código de Buenas Prácticas.

La semana pasada, durante la celebración de las jornadas organizadas por la APIE en Santander con el patrocinio de BBVA, varias personalidades del mundo de la banca, como Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, o Pablo Hernández de Cos, gobernador del BdE, mencionaron esta cita como momento clave para analizar los distintos temas que están siendo pasto de la polémica.

Calviño insta a la banca a remunerar por los depósitos

Por lo pronto, la vicepresidenta, quien también asistió al foro económico en Santander, cargó contras las entidades bancarias por no remunerar por el ahorro de los clientes. Calviño considera que ha llegado la hora de que la banca «remunere adecuadamente por los ahorros» de los consumidores, aludiendo a que las grandes entidades, que, por el momento, se mantienen inmóviles para remunerar, deben trasladar los beneficios obtenidos con las subidas de tipos de interés a sus clientes.

La declaración de la ministra marcó el devenir del resto de ponencias, tanto que los directivos de los principales bancos respondieron a Calviño justificando el no pago por el ahorro por una cuestión de liquidez y de competencia. «Se pagará por una cuestión de competencia, pero en ningún caso porque ella (Calviño) lo diga», expresó César González-Bueno, CEO de Banco Sabadell.

Sea como fuere, la vicepresidenta llega a la reunión con la idea de, como poco, abordar esta cuestión y con las ganas de alentar a los grandes bancos a que paguen por los ahorros de sus clientes. Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal de banca, no se ha pronunciado al respecto, puesto que la AEB no habla de la estrategia comercial de las entidades, como ella misma apuntó la semana pasada.

Por su parte, Hernández de Cos apuntó al exceso de liquidez como el principal factor que explica la escasa retribución que la gran banca está haciendo por los depósitos.

¿Habrá revisión del Código de Buenas Prácticas?

Otra de las cuestiones prioritarias que se analizarán en la reunión es la hipotética revisión del Código de Buenas Prácticas. Durante la semana pasada, Nadia Calviño, como Yolanda Díaz, coincidieron en que, si esta herramienta no estaba funcionando adecuadamente, se debería revisar. La ministra de Trabajo fue más allá y cuestionó la eficiencia de la herramienta. «Si estuviera funcionando, la gente no lo estaría pasando mal«, alegó Díaz en las jornadas de la APIE. Como ella, Calviño dejó caer que el Código sería revisado ya que no está teniendo el efecto deseado.

«Es muy pronto para hablar del funcionamiento del Código de Buenas Prácticas» Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

Como con los depósitos, la ministra de Economía se encontró con la oposición de la patronal de la banca y del Banco de España. Kindelán y Hernández de Cos coinciden en que es bueno que se sepa que esta herramienta está vigente. Todo ello a pesar de que el número de hipotecados vulnerables que se han suscrito a esta herramienta dista cuantiosamente de lo que en un principio de proyectó.

El gobernador del BdE explicó que «es muy pronto para hablar del funcionamiento del Código de Buenas Prácticas», y añadió que «no hay que anticipar ninguna modificación«. Pese a que la vía de ayuda para los hipotecados se actualizó durante el pasado curso, esta no está teniendo efecto sobre los consumidores, no al menos a ojos de Yolanda Díaz, ni de Nadia Calviño.

Sea como fuere, el debate acerca del funcionamiento de esta herramienta, así como sobre la eficiencia de la misma, será otro de los grandes puntos a tratar entre el Gobierno y los principales actores del sector bancario.

Esto se da en un entorno en el que las hipotecas siguen encareciéndose a raíz de las continuas subidas de tipos de interés. Los clientes ya están dando síntomas de flaqueza a la hora de pagar las cuotas, las cuales, atendiendo al crecimiento del Euríbor, no paran de crecer.

La atención a los mayores, una asignatura pendiente

Alejandra Kindelán añadió que «la reunión del próximo 29 de junio es una oportunidad buena para ver el progreso de los tres acuerdos que hemos llegado a nivel sectorial: la atención a los mayores, la España rural y el Código de Buenas Prácticas».

Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), en su intervención en el curso sobre economía organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.



Y es que la atención a los mayores, la cual va hilada al problema que, hace un año, Carlos San Juan denunció a través de un Change.org, es otro de los puntos de fricción entre la banca y los clientes. De hecho, este jubilado también se personará en la reunión que tiene Economía. Preguntado por ECONOMÍA DIGITAL, San Juan admite que espera que el Banco de España y la AEB vayan con un discurso «triunfalista», ya que «dirán que no han cerrado sucursales, pero tampoco han abierto».

Pese a que la gran banca ha llevado a cabo el cierre de varias sucursales, se escudan en que han expandido el horario de atención en ventanilla y mantenido las cartillas, una de las ‘victorias’ de Carlos San Juan. El jubilado afirma que «es optimista» con otras cuestiones, como la aprobación final de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Para él, «siempre tiene que haber un recurso al alcance de los mayores».

La reunión de Calviño con la banca se antoja clave para atisbar los futuros cambios que pudieran darse en el sector. El encarecimiento hipotecario, la futura aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la revisión del Código de Buenas Prácticas o la remuneración de los depósitos son solo algunos de los temas que serán abordados en el que, por el momento, es el último encuentro de Calviño con el sector bancario.