Cataluña encabeza las reclamaciones de la hostelería contra el Gobierno

La hostelería lleva meses planificando su estrategia judicial contra el Gobierno y las comunidades autónomas por las restricciones al sector, que consideran discriminatorias e injustas. Y entre los responsables señalados, no todas las regiones acumulan el mismo grado de culpa.

Así lo trasladan desde Hostelería de España a Economía Digital. Hilario Asensio, su responsable jurídico, explica que Cataluña está entre las comunidades que más ha retrocedido debido a las imposiciones para frenar el virus, si bien hay otras, como Andalucía y Aragón, que le siguen de cerca.

Las cifras consultadas apuntan a que la patronal nacional de la hostelería reclamará 40.000 millones al conjunto de regiones, aunque nunca descartan ampliar sus peticiones ante las nuevas restricciones que se imponen a las puertas de una tercera ola.

De este total, analizando las estimaciones de Hostelería de España a partir de datos del INE, Cataluña acumularía una caída del negocio del 51,5% en 2020 durante los diez primeros meses del año (enero-octubre).

La patronal, que ha contratado al bufete de abogados Écija, ya ha presentado distintas demandas en los tribunales, como la Audiencia Nacional o los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

En este sentido, desde Écija afirman que ya suman varios triunfos en sede judicial. Uno de ellos se conoció el pasado 24 de septiembre, en un auto de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en el que se rechazaban las restricciones dictadas por el Gobierno aragonés.

El bufete con sede en Madrid y Barcelona para España también ha interpuesto otros recursos en comunidades como Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre muchas otras. La mayoría de estos recursos siguen pendientes de resolución.

Las perspectivas para 2021

Con 2020 como el peor años para el sector, la previsión para este 2021 es mucho más esperanzadora, pero no por ello reina el optimismo necesariamente entre los hosteleros.

Tras la presentación del anuario de la patronal Hostelería de España a finales de diciembre, se pusieron sobre la mesa dos análisis para los escenarios que se manejan para este 2021.

Uno de ellos, el más pesimista, dibuja una situación igual de mala que la registrada este 2020, es decir, registrando el mismo impacto negativo (-65.000 millones de euros menos en ingresos).

Este escenario será más o menos real en función de cómo evolucionen tres factores derivados y ligados a la pandemia: las restricciones a la movilidad, el éxito de la vacuna y las ayudas de Europa.

Hostelería de España cree que, siendo optimista, el sector se recuperará entre finales de 2021 y principios de 2022

Teniendo una visión optimista, sin embargo, Hostelería de España confía en que la situación para 2021 habrá mejorado en varios aspectos, como la consolidación de la cultura del teletrabajo, que se traducirá en menos contactos y, por tanto, en menos probabilidad de contagio.

También influirá un mayor consumo en el hogar por el auge del delivery y el take away. La combinación de estos y otros factores llevaría a la hostelería a recuperar las cifras de venta prepandemia, pero no lo haría hasta finales de 2021 o principios de 2022.