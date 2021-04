El error de cálculo de Carlos Torres con el ERE de BBVA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, aprovechó el revuelo causado por Caixabank -que anunció un ERE para 8.300 trabajadores el pasado martes- para desvelar dos días después que su despido colectivo afectará a 3.800 trabajadores del banco en España.

Las críticas del Gobierno y los sindicatos no se han hecho esperar. El primero pide a la alta dirección de estas entidades financieras que repiensen los ERE y estén a la altura de las circunstancias. Los segundos no descartan acabar en huelga si no mejoran las condiciones y baja el número de despidos.

El ERE de BBVA no ha empezado con bien pie. En primer lugar porque el banco negó que fuera a hacerlo, en segundo lugar, porque una vez que lo anunció justificó que sin el ERE no sería viable y en tercer lugar porque dio a conocer la cifra solo un día después de aprobar en junta que gastará más de 3.000 millones en recompra de acciones.

Se trata del primer ERE de BBVA en España y llega seis meses después de que el consejero delegado del grupo, Onur Genç, negara que iba a hacerlo. En octubre de 2020, durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el CEO fue preguntado concretamente por si aplicaría un ERE en la plantilla y contestó “no tenemos planteado ningún recorte de personal a través de ERE”.

Tres meses después, durante la presentación de las cuentas anuales del banco, el pasado mes de enero, el directivo destacó que el banco ejecutaría un plan de reestructuración de costes en España en la primera mitad de este 2021.

No se supo nada más hasta que el pasado 13 de abril el banco convocó a los sindicatos para empezar a negociar el 16 de abril. No fue hasta la segunda reunión, la del día 22, cuando el banco planteó un ERE para 3.800 trabajadores y el cierre de 530 oficinas.

Y lo hacía solo dos días después de que Carlos Torres explicara durante su intervención en la junta de accionistas del banco que el ERE que acaba de poner en marcha es “necesario” para garantizar la viabilidad futura de la entidad. También dos días después de que Caixabank anunciara el mayor ERE del sistema financiero español.

Error de cálculo

Desde CCOO, el sindicato mayoritario, no salen de su asombro. Si la entidad no es viable sin en el ERE ¿por qué dijeron que no iban a hacer uno o por qué han tardado tanto en anunciarlo? En su opinión, de haber planteado un ajuste de empleo mucho antes, el número de personas afectadas sería menor.

“Si la situación es tan grave, ya vamos tarde” destacan. Asimismo recuerdan que en la misma junta donde Carlos Torres justificaba el ERE, se aprobaban las remuneraciones millonarias de los consejeros y una recompra de acciones del 10%.

Una operación para la que se calcula que el banco tendrá que desembolsar más de 3.000 millones de euros. “Si nos convocas el día 22 y presumes en junta el día 20 de la venta de Estados Unidos, que te ha dejado un exceso de capital de 8.500 millones, es un desacierto”, apuntan.

Paralelamente, CCOO considera que la estrategia de desvelar la cifra del Expediente de Regulación de Empleo dos días después de Caixabank para minimizar el impacto no les ha salido bien. Pes solo hay que ver el revuelo que se ha formado en el Gobierno, quienes no paran de juzgar las impactantes cifras de despidos que va a hacer el sector.

“No les ha beneficiado porque en Caixabank al menos hay un relato, que es la fusión, pero en BBVA no tiene sentido acabar con el 16% de la plantilla”. Por eso, en la tercera reunión que el banco celebra este martes con los sindicatos (aún están en el periodo informal de negociaciones) CCOO pedirá a BBVA que especifiquen como es el modelo del banco que están pensando y cuáles son las condiciones de salidas que proponen.

Después lo analizarán y harán una contrapropuesta. Ya hay fijada una cuarta reunión para el miércoles 5 de mayo.