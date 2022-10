El primer eléctrico de Cupra cumple un año con 20.000 ventas mundiales pero fuera del top en España

A Seat le sienta bien la apuesta por Cupra. A finales de setiembre de 2021, salía de la fábrica de coches eléctricos del grupo Volkswagen en Zwickau, Alemania, el primer ejemplar del modelo Born de la marca deportiva perteneciente a la automovilística española. Poco más de un año más tarde, el primer eléctrico de Cupra ya supera las 20.000 unidades vendidas en todo el mundo. Sin embargo, aún se aleja del podio de los eléctricos en España.

En apenas este tiempo, el Cupra Born ya se ha convertido en el décimo modelo de eléctrico a batería (BEV) más vendido de todo el grupo alemán, según datos del gigante automovilístico. Del total, 17.500 unidades de este coche se han entregado entre enero y setiembre de 2022, lo que ha supuesto un impulso para las gammas electrificadas de Seat. Por ahora, cuenta con versiones hibridas enchufables los Seat y Cupra Leon, el Cupra Formentor y el Seat Terraco.

En España, se matricularon 520 modelos del Born entre enero y setiembre, según datos de Anfac. Por ahora, aun no figura en el top 10 de los eléctricos más vendidos realizado por la patronal de los fabricantes automovilísticos. El Hyundai Ioniq 5, el décimo que más ha salido a la carrera, vendió 687 unidades en los primeros nueve meses del año, por lo que aún le resta camino por recorrer.

El Cupra Born sigue la tendencia creciente del resto del mercado de turismos BEV. Entre enero y setiembre, se vendieron un 42% más de modelos totalmente eléctricos en comparación al mismo periodo de 2021. Aun así, simbolizan solo el 4% de la cuota de mercado.

En un año, el Born ya ha superado las ventas españolas de dos de los otros modelos de Cupra, el Ateca y el Leon, de los cuales apenas se matricularon 242 y 330 vehículos entre enero y setiembre, respectivamente. Sin embargo, todavía le falta un fuerte empuje si quiere alcanzar al exitoso Formentor. El modelo fabricado en la planta de Martorell (Barcelona) de Seat y Cupra no para de crecer y ya se han matriculado un 47% de unidades más que en 2021, hasta los 9.399 coches.

En crecimiento

La juventud de los modelos de la marca deportiva le permite crecer incluso en un contexto incierto, como es la crisis del sector automovilístico por la escasez de piezas. Esto convierte al Formentor en uno de los pocos modelos que aumenta sus ventas de una forma tan significativa en estos meses. De hecho, los tradicionales modelos de Seat no paran de reducir matriculaciones este 2022, con caídas de entre el 20 y el 50%. Hay una excepción: el monovolumen Alhambra, que crece en un 60%.

El propio Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra, ya lo dijo: la enseña deportiva es “el futuro”. Mientras el grupo Volkswagen no tiene claro si electrificar o no a Seat, ha anunciado que sacará al mercado tres modelos más de Cupra: el Terramar, el Tavascán y el UrbanRebel. Este último aún no tiene todavía el nombre definitivo, pero será el que se fabrique en la planta catalana. Se prevé que todos tengan versiones eléctricas.

Por su parte, el comité de empresa del centro de Martorell defiende la cohabitación de modelos de las dos marcas de la compañía: de Seat (de combustión) y de Cupra (eléctricos) hasta el 2035, fecha establecida por la Comisión Europea para dejar de fabricar coches con emisiones. La representación de los trabajadores mantiene que la marca Seat «tiene futuro» y piden «no ir con prisas» con la electrificación y alargar la vida de modelos de combustión como el Arona para no dejar desatendido el mercado español.