Ferrovial critica las contradicciones del Gobierno sobre su traslado a Países Bajos

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos está envuelta de polémica y ha provocado un cruce de declaraciones entre la constructora de Rafael del Pino y del Gobierno de Pedro Sánchez por las razones esgrimidas por la constructora para justificar su marcha de España.

Esta vez, el director de comunicación saliente de Ferrovial, Francisco Polo, en declaraciones a Onda Cero, ha criticado las contradicciones del Ejecutivo sobre la posibilidad de cotizar en dos bolsas diferentes y ha asegurado que el traslado, que votan este jueves los accionistas, tendrá un impacto fiscal neutro para la compañía y el camino elegido es seguro.

Estas declaraciones se producen después de que este lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, enviara una a Ignacio Madridejos, consejero delegado de la constructora, en la que volvía a rebatir los argumentos económicos para justificar la mudanza de su sede.

A tan solo 2 días de la junta, Polo ha criticado la recién contradicción del Gobierno al admitir ahora que no se puede cotizar en España y EEUU. En la carta remitida por García Andrés, reconoce que «Bolsas y Mercados ya está en contacto con distintas entidades estadounidenses para explorar la vía de un posible Dual Listing de una empresa cotizada española desde nuestro país», por lo que a su juicio, «El propio secretario de Estado reconoce que aquí y ahora, hoy en día, esto no es posible», ha reprochado.

«Las razones económicas son sobradas y conocidas»

Asimismo, ha insistido en que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni los accionistas con esta operación. Ferrovial no comparte el punto de vista que ha trasladado en su carta el secretario de Estado de Economía, cuestionando la motivación económica alegada por el grupo y considera que hay problemas de tipo normativo y otros insalvables, que justifican su traslado a Países Bajos como paso previo para cotizar en la bolsa de Nueva York.

«Las razones económicas que motivan esta decisión de Ferrovial son sobradas y conocidas«, ha recalcado, al tiempo que ha recordado que los tres principales «proxy advisors» o asesores de voto que hay, ISS, Glass Lewis o Corporance, han hecho un análisis exhaustivo y coinciden en recomendar el voto a favor de la propuesta.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. EFE / Javier Lizón

Ferrovial considera que con esta operación aumentará su capacidad de competir en los mercados internacionales; dotará de mayor liquidez a la acción; tendrá una mayor capitalización; más visibilidad ante inversores internacionales y mejores condiciones de financiación. «Son razones que desde nuestro punto de vista son evidentes», ha agregado.

Preguntado por si para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación Hacienda, debe validar que el traslado no se produce para obtener una ventaja fiscal, ya que de lo contrario podría negar a posteriori esas exenciones, Ferrovial entiende que no es así y que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni para los accionistas.

Así las cosas, la Agencia Tributaria es el organismo que tendrá la última palabra sobre las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse por su traslado a Países Bajos, siempre y cuando encuentre un motivo económico válido a su traslado.