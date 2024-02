El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado el compromiso de los empresarios con las reivindicaciones que está protagonizando el sector de la agricultura en los últimos días. No obstante, también ha emplazado a los agricultores y ganaderos a moderar las protestas para no «perjudicar» a otros sectores.

«Estamos con el campo, estamos con los empresarios, es nuestra gente», ha afirmado el líder de la patronal con vehemencia. «Hay que hacer las manifestaciones que haya que hacer, hay que hacer los paros que haya que hacer», ha reconocido antes de recalcar: «Pero hay que hacerlos sin que perjudiquemos a otros sectores». De no ser así, ha subrayado, se acabaría generando «un grave problema, no solo en el campo».

Competencia desleal

«El campo se está quejando de varios temas, de todo lo que es la entrada de productos de terceros países que no tienen los controles de calidad que se exigen, en este caso en España, en la Unión Europea, y que evidentemente es una competencia desleal, es un dumping que está sufriendo los agricultores», ha subrayado. En este punto, ha enfatizado la importancia de protestar de forma ordenada. «Si paralizamos el transporte vamos a hacer mucho daño a la economía y eso no es lo que queremos», ha insistido.

También se ha referido a las críticas a la Agenda 2030, que se están escuchando en algunas protestas. A su juicio, el problema no es otro que la aplicación, ya que no se hace «de forma homogénea en todos los sitios», como sí ocurre en otros países situados fuera de la Unión Europea (UE) de donde proviene los productos. Después de matizar que, desde la CEOE están de acuerdo con esta estrategia, ha considerado que habla de competir en igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades.

Cuestionado sobre si la situación política actual está perjudicando a la economía y a la empresa, ha señalado que el termómetro que hay que mirar es el de las inversiones y el año pasado cayeron en España «casi un 25 %». «Hay una palabra mágica, yo diría que es la palabra confianza, las empresas, los inversores lo que necesitan es estabilidad y la estabilidad es la que genera confianza para invertir», ha aseverado para después remachar que «se invierte si realmente hay confianza y, por tanto, la clase política también es responsable».

Reducir la burocracia

Garamendi ha aprovechado para hacer alusión a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Después de dejar bien claro que ellos no se quejaban de la cifra, ni tampoco abogaban por no subirlo, ha aclarado que planteaban dos aspectos. Precisamente, ha incidido, uno de ellos era «algo que está pendiente y es cómo al campo se le puede aplicar un descuento en lo que son las cotizaciones de la Seguridad Social que no se ha hecho».

«Se habla mucho de la España despoblada, pero realmente luego se atiende poco a ella y estas son cosas que se podrían activar«, ha lamentado para después destacar que esa es una de las razones por las que los empresarios no han firmado el acuerdo. También se ha mostrado partidario de rebajar la burocracia, una cuestión que «no cuesta dinero» pero que supone un problema, especialmente para los pequeños agricultores. «Son todo papeles y papeles y papeles, que suponen un esfuerzo enorme», ha remarcado.