Telefónica sufre para enganchar a los clientes a su TV mientras Netflix y Amazon se consolidan

Telefónica pierde fuelle en la guerra audiovisual. Y lo hace en un contexto donde se consume más contenido en video bajo demanda que nunca. Sin embargo, ante la explosión y consolidación de las plataformas, el operador azul no es capaz de retener a los clientes en su propuesta de televisión.

Así se refleja con los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analiza el consumo audiovisual de los españoles a través de plataformas online de pago. En las cifras se observa como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video cada vez tienen más apoyos, y sus propuestas se han asentado en la sociedad. A finales de 2022, este tipo de plataformas de pago estaban presentes en casi el 60% de los hogares con acceso a internet.

El crecimiento interanual fue de un 7,4%, según los últimos datos del Panel de Hogares de la CNMC del cuarto trimestre de 2022. Esta cifra casi quintuplica la obtenida a finales de 2016, seis años atrás.

El contraste llega con los datos de Telefónica en ese mismo periodo. Y es que, según los datos del ejercicio 2022, el operador azul cerró el año con 200.000 clientes menos de televisión con respecto al ejercicio anterior. Una tendencia que se perpetúa tras muchos trimestres perdiendo abonados.

De hecho, ya a finales del año pasado empezaba a alcanzar algunos hitos históricos negativos. En concreto, Telefónica llevaba nueve trimestres consecutivos perdiendo clientes de televisión. Y eso tiene un final poco halagüeño: ha llegado a su suelo histórico por lo que respecta al número de abonados (en el Q3 de 2020 había 4 millones). En estos momentos tiene las cifras más bajas desde que la compañía comprase DTS (Canal+). El problema, además, es que no existe una perspectiva clara de que la tendencia vaya a cambiar.

Además, cabe recordar que, cada vez más, todos los operadores tienen acuerdos con las grandes plataformas para integrar sus contenidos en las parrillas de televisión de los operadores de telefonía. Algo que Telefónica, como sus competidores, anuncia mediante importantes promociones. Pero con esta fórmula tampoco consiguen atraer a los usuarios que, por contra, sí quieren ver esos contenidos. Pero su contratación la hacen de modo externo.

Todo ello termina de asestar un golpe cuando los datos de la CNMC revelan que cada vez hay más individuos que consumen contenidos audiovisuales a través de internet, de manera abierta o de pago. Así, en el cuarto trimestre de 2022, casi la mitad de los españoles (47%) consumieron contenidos audiovisuales online al menos una vez a la semana, un 3% más que en el mismo trimestre del año anterior.

Malas perspectivas para Telefónica

Que las perspectivas no sean buenas se debe a tres factores: el primero tiene que ver con las contrataciones ‘sueltas’ de las plataformas de series y películas. Su aceptación es cada vez mayor, y el reconocimiento es absoluto entre el público. El segundo, ligado con esto, es que la gente prefiere no tener ‘paquetes’ de fibra, fijo y Tv; sino optar por contratar todo de manera separada, incluyendo el ocio audiovisual. Y, por último, el fútbol, aunque con mayor oferta, ya no se trata del único actor que lo ofrece, y eso también genera dudas entre los consumidores.

Además, en materia balompédica, los datos de la CNMC también hablan de un pequeño retroceso en el consumo de fútbol a través de plataformas de pago. Y eso, lógicamente, señala directamente a Telefónica (y también a Orange España). Asimismo, cabe recordar que las restricciones sobre los derechos del fútbol, derivados de la compra de Canal+, han caído. De esta forma, el operador azul encara un nuevo escenario que le puede llevar a tener en solitario todo el deporte rey. Algo que podría influir en la captación de clientes.

Leer más: Telefónica presiona a Vodafone España para quedarse con sus clientes de cable

Bajo este escenario, Telefónica decidió hace unos meses utilizar un nuevo planteamiento comercial con el lanzamiento de MiMovistar. El objetivo era dotar de mayor flexibilidad a los usuarios a la hora de realizar contrataciones; y vaya si han utilizado ese margen de libertad -a tenor de las bajas en los servicios de TV-. El problema es que el castigo se lo ha llevado el negocio de la televisión. Aunque es cierto que otras cuestiones sí están mejorando para el negocio en general, como el aumento de la rentabilidad por clientes (Arpu).

Más series y menos informativos

En cuanto a los contenidos consumidos, destacan las películas (75,8%) y las series (64,2%) fueron los contenidos audiovisuales más vistos a finales de 2022. De hecho, las series desbancaron a los informativos en el ranking: el porcentaje de individuos que ve las noticias pasó del 64,3% al 61,7% entre el cuarto trimestre de 2021 y 2022.

El tipo de contenidos audiovisuales que se consumen condiciona el servicio utilizado. Por ejemplo, a finales de 2022, los informativos se siguieron sobre todo desde la televisión en abierto/TDT, mientras que los streams/vídeos de gaming se visionaron a través de plataformas de intercambio de videos (como YouTube).