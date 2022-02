Vidacaixa gana un 10% menos por la falta de extraordinarios

Vidacaixa obtuvo un beneficio neto de 794 millones de euros en 2021, según ha comunicado la aseguradora de Caixabank. Teniendo en cuenta que en el ejercicio anterior se contabilizaron beneficios extraordinarios por un operación de Segurcaixa Adeslas, los ingresos se han reducido un 10% respecto a 2020.

El consejero director general de VidaCaixa, Javier del Valle, ha destacado que el resultado de este año es “equivalente” al que se dio en el 2019 antes de la pandemia en términos absolutos pero que si se descuentan los extraordinarios de aquel periodo el crecimiento alcanza hasta el 20%.

El grupo alcanzó los 114.009 millones en recursos gestionados, lo que significa un incremento del 18%, el equivalente al 9% del producto interior bruto (PIB) español. Asimismo, fue la primera aseguradora que supera el listón de los 100.000 millones; así como los 11.294 millones en primas y aportaciones, con un aumento del 18%.

Durante la presentación de resultados, Valle ha querido aprovechar para defender las rentabilidades de los planes de pensiones después de las críticas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha llevado a cabo un recorte de las aportaciones máximas permitidas a este producto.

“En España el segundo pilar estaba muy infradesarrollado y mi primera valoración es que cualquier iniciativa que suponga reforzar los planes de empleo me parece buena. Cuando entras en cómo se está haciendo tengo más dudas. No es necesario hacerlo a costa del tercer pilar (planes individuales). Para que esto vuele hay que encontrar fórmulas de incentivo a los agentes sociales para que aporten en el marco de la negociación laboral, y está siendo insuficiente. Si no se le da más potencia, hay riesgo de que no se llene por falta de aportaciones”, ha avisado Javier Valle.

Vidacaixa se consolida como líder del mercado asegurador en España por sexto año consecutivo con una cuota de mercado total en primas del 13,8% y 5,7 millones de clientes en España y Portugal.

La absorción de Bankia

La integración tecnológica de Bankia y Caixabank ha supuesto un antes y un después en la fusión de estas dos entidades. Sin embargo, Valle ha destacado que el impacto de la absorción de Bankia por CaixaBank, se verá en los próximos meses ya que por ahora sólo ha impactado el negocio de pensiones que ha aportado 15 millones.

“VidaCaixa ha mantenido unos resultados muy positivos en un ejercicio en el que hemos estado inmersos en la mayor integración bancaria de la historia en España y nos hemos enfrentado a un entorno desfavorable por los cambios normativos y los tipos de interés en mínimos”, ha subrayado el directivo.

En concreto, Caixabank obtuvo un beneficio de 5.226 millones de euros el pasado ejercicio si se tienen en cuenta los impactos extraordinarios asociados a la fusión con Bankia, como la aportación contable de 4.300 millones del fondo negativo de comercio, y el coste de 1.433 millones, principalmente, del proceso de reestructuración de empleo.