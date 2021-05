El ocio nocturno, ante los botellones: “No es porque estemos cerrados, son incontrolables desde hace años”

A apenas unas semanas del verano y tras el fin del estado de alarma, las noches se han revolucionado. El fin de semana del 9 de mayo, miles de personas en la mayor parte de las grandes ciudades de España celebraron botellones en las calles aprovechando el decaimiento del toque de queda. Para Luis Diz, gerente de la discoteca coruñesa ‘Pelícano’ y portavoz de la plataforma Galicia de Noite, la reapertura de los locales de ocio nocturno podría ser un antídoto contra estas fiestas ilegales.

Los botellones, que están prohibidos en Galicia desde mucho antes de la pandemia, han inundado las calles como respuesta irresponsable a una búsqueda de celebración que lleva un año recortada. La Xunta, consciente de la situación y de la necesidad de los trabajadores del ocio nocturno de reabrir sus locales tras un año de parón, ha puesto el mes de julio como fecha para volver a permitir la actividad de pubs y discotecas.

«Lo del fin de semana ha sido horroroso, no hay ninguna explicación posible. Nosotros no nos sentimos responsabilizados por ello, abriremos con todo tipo de medidas de seguridad, pero el comportamiento de la gente ha sido muy irresponsable», comentó Luis Diz sobre el asunto. De cara a la reapertura, considera que contribuirá a la reducción de botellones: «habrá menos, pero no desaparecerán, ya los había antes de la pandemia. Es incontrolable desde hace años, aunque está claro que si hay una alternativa de ocio la gente lo va a aprovechar».

Los seis locales para las pruebas piloto

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prometió que «una vez que finaliza el toque de queda, lo siguiente sería el ocio nocturno«, por lo que el Ejecutivo gallego propuso recientemente el plan de pruebas piloto en diversos locales de la comunidad que se llevarán a cabo entre las últimas semanas de mayo y la primera de junio.

Los locales seleccionados para dichas pruebas son la discoteca Tokyo (Vigo), la sala Capitol (Santiago), los pubs Anagrama (Lugo) y Miudiño (Ourense) y el club Pomada (Pontevedra). «Mañana miércoles tenemos reunión con Sanidade y el viernes se anunciará la decisión definitiva tras un encuentro con vicepresidencia. Nos dirán n las condiciones definitivas, y si se van a requerir pruebas para el acceso. Para nosotros es imprescindible, en Pelícano estamos hablando de meter 1.500 personas y para nosotros es un riesgo», defendió Diz.

Las peticiones del sector

El portavoz de Galicia de Noite ha asegurado que para el sector «es difícil de garantizar que la prueba sea un éxito. Lo ideal seria que tengamos 100% de aforo pero es sabemos que es inviable, así que nuestras peticiones a la Xunta arrancarán desde el 50%. Respecto al resto de medidas, pediremos las mismas que había en julio del año pasado, pero no podemos garantizar la distancia entre personas, es inviable».

El plan que propondrán desde el sector se apoya en medidas que ya se han tomado con bares y restaurantes. «Marcaremos unas pautas como un control para la trazabilidad del cliente, y medidas higiénico sanitarias que ya están presentes en la hostelería diurna como los controles del nivel de del CO2, el uso obligatorio de mascarillas, y la limpieza profunda de superficies», ha concluido.