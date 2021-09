Feijóo golpea a Gonzalo Caballero con la batalla por liderar el PSdeG

Fuego cruzado en el hemiciclo gallego. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, usando la batalla por el liderazgo del Partido Socialista de Galicia que tendrá lugar tras anunciar el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, que también se presentará como candidato para encabezar la formación autonómica.

«Para gobernar Galicia hay que ganar las elecciones. Es imposible gobernar Galicia perdiendo las elecciones como usted», ha atacado el presidente gallego, quien ha puesto en cuestión el liderazgo de Caballero, de quien, según ha asegurado, a veces piensa que cree que «está en el Congreso» o que «no tiene más objetivo que intentar ser un director general» en el Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

«Como no tiene mucho futuro, veo por ahí algún diputado en su grupo que quiere pasarse al BNG», ha continuado Feijóo, mientras que el diputado socialista Pablo Arangüena, del núcleo duro de Gonzalo Caballero, le mostraba su conocida fotografía (que ahora usa el Bloque en una campaña) con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el acto civil en el Obradoiro de su toma de posesión de 2009.

Discusión por los Next Generation

En un segundo motivo de disputa, el líder del PSdeG aseguró que no ve «nadie al volante» en Galicia para la gestión de los fondos europeos Next Generation, dado que la Xunta se limita a colocar «titulares» en la prensa pero «sin contenido» y la política de Feijóo, ha censurado, es «la política de no hacer nada».

Como respuesta, el presidente gallego señaló que los sectores de la sanidad, automoción, agroalimentario, forestal y energético, sustentan las prioridades de la candidatura gallega a los fondos europeos de recuperación, que han sido, según ha dicho, notificados a los distintos departamentos del Gobierno central, aunque de momento la Xunta haya recibido «respuestas cero».

Del mismo modo, ha insistido en la «cogobernanza» y ha sugerido que a Caballero le debería «incomodar» que el Gobierno trate de que las comunidades sean «meras oficinas gestoras» de sus decisiones en relación a la gestión delos fondos europeos. «Por lo que veo no es así», ha lamentado, antes de reiterar: «Nosotros pedimos claridad de criterios para adjudicar esos fondos y una garantía de cohesión territorial».