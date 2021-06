La variante Delta dispara la tasa de Covid de Portugal al triple que Galicia

Galicia comienza su desescalada. El próximo 1 de julio se reabrirá el ocio nocturno, tras más de un año cerrado. Además, a partir de este próximo sábado, el Gobierno central ha decidido rebajar la obligatoriedad con respecto al uso de la mascarilla en exteriores, que seguirá siendo obligatoria, eso sí, siempre que no haya un metro y medio de separación asegurada entre personas. No obstante, a pesar de estas medidas de relajación, la comunidad gallega se mantiene en alerta debido al avance de la variante Delta del virus, que está sacudiendo Portugal.

En estos momentos, la incidencia acumulada del coronavirus en Portugal a 14 días está en más de 128 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Galicia ronda los 41. Es decir, la tasa Covid de Portugal triplica en estos momentos la que presenta el territorio gallego.

Galicia acelera la segunda dosis de AstraZeneca

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió este miércoles a la situación que atraviesa Portugal derivada de la antiguamente conocida como variante india y confirmó que la comunidad gallega suma, al menos, 25 casos que, tras su secuenciación han sido identificados como de esta cepa. Sanidade ha indicado que la mayoría de estos casos están relacionados con brotes ya confirmados de barcos mercantes que arrivaron en Vigo, aunque el mandatario gallego apuntó a que también había casos en A Coruña, que ha sufrido un repunte de contagios en las últimas jornadas.

Precisamente debido a esta situación, Feijóo pidió a la población, centrándose especialmente en la no vacunada, que mantenga las medidas de prevención y no pierda de vista la situación de Portugal. Según apuntan los medios, la variante Delta no solo es más transmisible, con una capacidad de contagio “muy superior” a la británica, sino que parece resistente a solo una dosis de la vacuna del Covid. Es AstraZeneca la que presenta una menor resistencia a esta variante.

De hecho, y precisamente por este motivo, el Sergas ha decidido acelerar la administración de la segunda dosis de AstraZeneca en mayores de 60 años, de forma que recibirán el segundo pinchazo que les permite completar la pauta a las once semanas en vez de a las doce pautadas inicialmente.

Lisboa, la zona más afectada

Según los datos de la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, el país vecino registró este martes 1.479 nuevos casos de infección por Covid. Es el valor más alto detectado desde el 20 de febrero, en plena tercera ola. Eso sí, según los últimos estudios llevados a cabo, tanto en Portugal como en Reino Unido el aumento de la variante Delta no se ha traducido en un significativo aumento de muertes: la última jornada de cómputo se cuantificaron tres decesos por coronavirus en territorio luso.

No obstante, las tres muertes se detectaron en la zona del país más afectadas por los nuevos rebrotes, Lisboa y Vale do Tejo, que registran el mayor número de nuevas infecciones en todo el país con 964. A comienzos de semana, el Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge (INSA) de Portugal anunció unos resultados preliminares que indicaban que la variante asociada a India tiene una prevalencia superior al 60% en esta región.

La segunda zona más afectada es la del norte del país, lindera con Galicia, con 208 nuevos casos. La zona centro de Portugal registró 108 nuevos casos, 59 en el Alentejo y 127 en el Algarve.

La Delta «circulará ampliamente en verano»

Este miércoles, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades reafirmó que, “según la evidencia científica disponible”, la variante Delta es más transmisible que otras variantes circulares por lo que estima que para finales de agosto “representará el 90% de todos los virus de Covid que circulan en la Unión Europea”.

“Desafortunadamente, los datos preliminares muestran que también puede infectar a personas que han recibido solo una dosis de las vacunas disponibles actualmente. Es muy probable que la Delta circule ampliamente en verano, particularmente entre las personas más jóvenes que no son objetivo de vacunación”, apunta el organismo. “Esto podría causar el riesgo de que las personas más vulnerables se infecten y experimenten una enfermedad grave y la muerte si no están completamente vacunadas”, alerta.