09 de octubre de 2020 (13:47 CET)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a Pedro Sánchez de perpetrar un “155 sanitario” en Madrid. El también portavoz nacional del PP no ha recibido bien la noticia de que el Gobierno decidiera declarar este viernes el estado de alarma en la capital, después de que la justicia madrileña le diera un varapalo al no aprobar las restricciones a la movilidad que entraron en vigor el 2 de octubre.

"Creo que es un día triste”, lamenta Almeida. “Se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional para burlar un pronunciamiento jurídico que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto”, asegura. Y es que para el primer edil ha triunfado "la imposición y la falta de diálogo".

"Se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional para burlar un pronunciamiento jurídico que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto"

En este sentido, Almeida ha pedido a los madrileños que no canalicen su "previsible indignación" mediante el incumplimiento del estado de alarma. Así, les ha llamado a demostrar a Sánchez "que no merecen este trato desigual" haciendo un ejercicio de responsabilidad.

El Gobierno de Madrid afirma que "con los datos" levantarán el estado de alarma

La Comunidad de Madrid, como era de esperar, se ha mostrado también en contra de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno. Especialmente, cuando los datos “avalan” las medidas del Ejecutivo regional, ha señalado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"Estamos descendiendo en contagios, en camas de hospitalización y en camas UCI"

"No estamos estables, estamos descendiendo en contagios, en camas de hospitalización y en camas UCI", ha afirmado el consejero en rueda de prensa. Además, ha asegurado que “cada día que pase” el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedirá a Sánchez que levante este régimen excepcional "con los datos avalándonos".

La alternativa de Ayuso: restringir la movilidad en 51 zonas básicas

La propuesta del Ejecutivo madrileño no ha llegado a tiempo. Ayuso ha llamado a Sánchez una vez que ya había empezado el Consejo de Ministros, por lo que no ha tenido oportunidad de ofrecerle una alternativa.

A la vez que el equipo de Sánchez aprobaba la declaración del estado de alarma, Escudero ha presentado la propuesta del Gobierno madrileño para contener la pandemia: restringir la movilidad en 51 zonas básicas de salud con criterios más duros que antes, bajando la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada cien mil habitantes a 750.



Según el consejero, esta estrategia de limitar la movilidad en zonas básicas de salud ha funcionado y "vamos detectado que la tendencia epidemiológica y de hospitalización se mantiene descendente".

Aguado: "El estado de alarma era evitable, los políticos hemos vuelto a fracasar"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que el estado de alarma era "totalmente evitable". "Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar", ha indicado."Teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento, y no ha sido posible, es una pena", ha afirmado el vicepresidente en su cuenta de Twitter.



Aguado ha prometido que seguirá trabajando "para que haya diálogo, consenso, y que las decisiones no se impongan, que no se ofrezcan ultimátum, sino que se ofrezcan soluciones". "Somos el Gobierno de la Comunidad de Madrid, intentamos llegar siempre a acuerdos pero en esta ocasión no ha sido posible. Vamos a seguir trabajando para que no haya tanta imposición y que haya más diálogo", ha zanjado.

