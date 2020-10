Científicos piden que los jóvenes se infecten para lograr la inmunidad de rebaño

07 de octubre de 2020 (20:47 CET)

Varios científicos han sembrado la polémica al pedir un cambio de rumbo en las medidas para frenar el coronavirus. Proponen que las personas jóvenes y sanas hagan vida normal sin poner barreras a los contagios de tal manera que así pueda lograrse la llamada inmunidad de rebaño.

La propuesta, que han elaborado tres investigadores pero han firmado muchos más, se basa en defender la propagación del virus entre los grupos de personas de bajo riesgo con la esperanza de que eso contribuya a la "inmunidad colectiva".

Según ha publicado The Guardian, esta controvertida medida que defiende un grupo de científicos ayudaría a que un grueso importante de la población sea resistente y pueda sofocar la pandemia.

El texto, bautizado como la declaración de Great Barrigton en honor a la ciudad de Massachusetts (EEUU) donde se redactó, ha marcado la última ronda de un debate muy duro entre científicos que apoyan enfoques radicalmente distintos a los que llevan a cabo los gobiernos en la actualidad.

Varios ciudadanos pasean por una calle en Nápoles (Italia) abarrotada de gente, con mascarillas para prevenir la Covid-19 / EFE

Los impulsores –Sunetra Gupta, de la Universidad de Oxford; Jay Bhattacharya, de la Universidad de Stanford; y Martin Kulldorff, de la Universidad de Harvard– han insistido en que los cierres y restricciones de Covid-19 están teniendo "efectos devastadores" en la salud pública.

Los científicos creen que las medidas interrumpen la rutina y perjudican la salud mental, y que las consecuencias más duras recaen en los más desfavorecidos.

Pese al manifiesto, varios investigadores y científicos han puesto el grito en el cielo. "Es ridículo", definió un investigador crítico al mencionado medio británico, que aseguró que una medida de estas características supondría una "matanza de personas enfermas o con diversidad funcional".

En un hilo de Twitter, el investigador Gregg Gonsalves, epidemiólogo de la Universidad de Yale, contestó al manifiesto polémico al asegurar que las restricciones eran necesarias para reducir las tasas de infección.

El científico recordó que casi la mitad de la población tiene algún problema de salud subyacente y criticó que la inmunidad colectiva "sacrificaría a una manada de enfermos y discapacitados. Es ridículo".

So, three wrongs don't make a right. And this entire strategy is just wrong in so many ways. 1/ https://t.co/Nb9uDfal5x

Los investigadores defensores de la polémica medida se defienden, puesto que mientras los jóvenes menores de 30 años se irían infectando y, por ende, ganando inmunidad, se aislaría a todas aquellas personas susceptibles de ser vulnerables ante la Covid-19. "Si tienes 75 años, puedes elegir salir lo menos posible", han asegurado.

Gonsalves, crítico con una medida cuyo precio sería una alta cantidad de vidas, también denunció que el impulsor Martin Kulldorf –que le había afeado que llevara el debate científico a la política– estaría relacionado con think-thanks derechistas y libertarios de Estados Unidos, como la American Institute for Economic Research.

What is amusing to me is that @MartinKulldorff chided me for dragging politics into what he would like to call a scientific debate. Then he's taking tea with @SWAtlasHoover, @SecAzar, @RonDeSantisFL and hanging out at right/libertarian think-tanks like @aier. 1/ https://t.co/zLxrzjv19l