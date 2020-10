Coronavirus hasta 2023: el riesgo de la carrera por la vacuna

27 de octubre de 2020 (14:12 CET)

La estrategia que siguen muchos países de poner el foco en la vacuna contra el coronavirus en lugar de enfatizar en el uso de las mascarillas o el distanciamiento social retrasa la vuelva a la vida normal.

En concreto, en los Estados Unidos donde, días antes de que se celebren las elecciones presidenciales, la Administración Trump planeaba a contrarreloj el despliegue de dosis por todo el país.

Pero la vacuna aún no está aprobada -Pfizer y Moderna esperan la autorización de emergencia en pocas semanas- y la desconfianza en torno a las prisas y las presiones generadas ha llegado hasta tal punto que aproximadamente la mitad de los estadounidenses rechazan recibir la inyección, según una encuesta de Gallup publicada este mes.

Y cualquier retraso en la vacunación podría prolongar la lucha contra Covid-19 hasta bien entrado el 2023, según un informe de la firma londinense Airfinity recogido por Bloomberg.

Algo similar ocurre en España. El pasado mes de julio, siete de cada diez españoles manifestaban estar dispuestos a ponerse la primera vacuna anticovid.

En septiembre, este porcentaje cayó al 43%, según el estudio Cosmo-Spain, coordinado por el Instituto de Salud Carlos III desde el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No vamos a controlar la pandemia”, aseguró Mark Meadows, jefe de gabinete de Donald Trump, en declaraciones a la CNN. "Vamos a controlar el hecho de que recibamos vacunas, terapias y otras mitigaciones". Y es que poner fin a la crisis sanitaria no será tan sencillo como encontrar una cura al virus.

Motivos por los que se puede alargar la pandemia

En primer lugar, habrá que comprobar su efectividad. La semana pasada, el editor asociado de British Medical Journal, Peter Doshi, ya alertó de que los ensayos clínicos de la vacuna no estaban diseñados para salvar vidas, sino solo para prevenir la infección.

Y por otra parte, habrá que enfrentar a los desafíos logísticos y de producción. Según la OMS, se debe vacunar entre al 60% y el 70% de la población para lograr la inmunidad colectiva, un proceso que llevará mucho tiempo. Sin ir más lejos, este organismo ya sentenció que hasta 2022 los jóvenes no recibirían sus dosis. Mientras tanto, lo fundamental será el uso de mascarillas, distancia social y mucha precaución.

"Una vacuna no es una varita mágica”, señaló Marie-Paule Kieny, directora de investigación del instituto francés de ciencias de la salud Inserm y ex funcionaria de la Organización Mundial de la Salud en declaraciones a Bloomberg . "No será una solución rápida, incluso si será eficaz", agregó.

"Una vacuna no es una varita mágica"

Los primeros en recibir el remedio contra el SARS-CoV-2 serán los sanitarios y aquellas personas que se encuentren en mayor situación de riesgo. Pero esto no ralentizará las tasas de infección, "particularmente si la transmisión es sostenida por personas más jóvenes", indicó David Salisbury, del programa de salud global de Chatham House.

El riesgo de pandemia solo desaparecerá "cuando se pueda vacunar a poblaciones enteras", insistió Salisbury, quien anteriormente se desempeñó como director de inmunizaciones del departamento de salud del Reino Unido.

Los EE.UU necesita aprobar las seis vacunas del Warp Speed para sofocar el virus en 2021

Según Airfinity, si los Estados Unidos quieren sofocar el virus a mediados de julio de 2021, el Gobierno necesitaría que para entonces se hubieran aprobado las seis investigaciones que desarrollan las farmacéuticas que forman parte de la operación Warp Speed

Si solo se aprueban cuatro de las vacunas, y la producción y el suministro son un 20% más bajos de lo esperado, el país podría sufrir retrasos en la detención del virus hasta el segundo trimestre de 2023, ha adelantado Bloomberg.

“Incluso con una vacuna es difícil imaginar un momento en el que no veremos un indicador que diga cuántos casos de Covid hay”, indicó Holden Thorp, editor en jefe de la familia de revistas Science. "Va a estar ahí durante bastante tiempo", concluyó.

