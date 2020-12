El epidemiólogo contrario a las mascarillas recula ante el caos de la pandemia

19 de diciembre de 2020 (16:36 CET)

La gestión de la pandemia de coronavirus en los diferentes países ha podido ser mejor o peor, pero si a alguno se le ha ido de las manos es a Suecia. El país nórdico no quiso imponer ningún tipo de restricción y delegó en la ciudadanía la toma de decisiones: cada uno que hiciera lo que considerase oportuno. Incluso el principal epidemiólogo del Gobierno, Anders Tegnell, opinó que el uso de la mascarilla no era necesario. Ahora, la situación epidemiológica ha llegado a tal punto que el Ejecutivo se ha visto obligado a recular.

Por primera vez desde que irrumpió la Covid-19 -en Europa hace ya casi diez meses- las autoridades suecas han anunciado medidas para frenar el virus ya que el número de muertos continúa en aumento y los hospitales están colapsados. Y aun así, el uso de la mascarilla no llega a ser obligatorio, sino que se ha convertido simplemente en una recomendación para viajar en hora punta.

“No creemos que vaya a tener un efecto muy decisivo, pero puede tener un efecto positivo en el transporte público en determinados momentos”, afirmó Johan Carlson, director de la agencia de salud pública sueca, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al propio monarca Carl XVI Gustaf, que esta semana lamentó que su país “había fallado”.

Suecia cierra institutos y servicios municipales un mes

El primer ministro Stefan Lofven anunció este viernes por la noche que los institutos y muchos de los servicios municipales permanecerían cerrados durante un mes y, además, ha restringido la entrada en tiendas, centros comerciales y gimnasios. “Este año la Navidad tiene que ser diferente. La situación en los hospitales es muy tensa”, lamentó en rueda de prensa. Tanto es así que incluso cada vez más personal sanitario está optando por la renuncia.

“Es la única salida”, aseguró Sineva Ribeiro, presidenta de la Asociación Sueca de Profesionales de la Salud, en declaraciones recogidas por Bloomberg. “La situación es terrible y los médicos no tienen tiempo libre”, ha añadido. Una encuesta realizada por el canal de televisión sueco ​​TV4 mostró que en 13 de las 21 regiones de Suecia, las renuncias de los médicos superan las 500 cada mes.

Suecia, único país europeo que se ha resistido al cierre total

Mientras que en marzo la mayoría de países europeos tomaron drásticas decisiones que supusieron el confinamiento total de la población y la paralización de la economía, Suecia se resistió al cierre y continuó la vida normal. Hoy en día acumula alrededor de 8.000 fallecidos, mientras que sus vecinos Noruega y Finlandia están en torno a los 400.

Con estas cifras encima de la mesa, Lofven ha decidido también restringir el número de personas permitido en los grupos sociales a cuatro y ha prohibido servir alcohol más tarde de las ocho de la tarde, informó Financial Times. Los trabajadores no esenciales tendrán que teletrabajar durante 30 días y, en el caso de que no se respeten las restricciones en los comercios y gimnasios, éstos también tendrán que echar la persiana.

Al ser preguntado el primer ministro por si estas medidas llegaban demasiado tarde, Lofven apuntó que Suecia se apegaba a su estrategia de tomar "las decisiones correctas en el momento adecuado". Y añadió: “También hay que considerar que un bloqueo muy grave no tendría un efecto a largo plazo porque la gente no lo toleraría. Bloquear una sociedad también es una carga para la población”.

Suecia fracasa en el cuidado de ancianos

Un informe elaborado por el propio Ejecutivo y publicado esta semana reconoció el error: Suecia no protegió a los ancianos de la Covid-19 y la respuesta a la pandemia no fue la adecuada. Así lo aseguró la comisión creada por el Gobierno para evaluar su gestión. No obstante, también culpan del fracaso al anterior gobierno que, junto al actual, tendrían “la responsabilidad última”.

"El cuidado de las personas mayores en Suecia tiene importantes deficiencias estructurales y el país no está ni preparado ni equipado para hacer frente a la pandemia", señaló el presidente de la comisión, Mats Melin, en rueda de prensa. Y agregó: “Las medidas tomadas en la primavera fueron tardías e insuficientes”.

"En los otros países nórdicos -continúa el documento- el cuidado de los ancianos parece haber estado más centrado en las primeras medidas pandémicas de las autoridades".

El primer ministro sueco reprocha a los médicos su actitud

Y a pesar de los errores, el primer ministro intentó desviar la atención reprochando la actitud de los médicos que renunciaron ante el descontrol en las UCIs. “Juzgaron mal el poder del resurgimiento del virus”, subrayó Löfven. “La mayoría de la gente en la profesión médica no vio tal ola frente a ellos”, indicó la semana pasada en declaraciones al periódico sueco Aftonbladet.

La agencia de estadística sueca comunicó que Suecia había registrado un total de 8.088 muertes por todas las causas en noviembre, la mortalidad general más alta desde el primer año de la gripe española que azotó el mundo desde 1918 hasta 1920. “En noviembre de 1918, 16.600 personas murieron en el país escandinavo, explicó Tomas Johansson de Statistics Sweden, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Aun así, Löfven y el epidemiólogo Tegnell han defendido su controvertida estrategia, olvidando Suecia tiene una de las tasas de muerte por Covid-19 per cápita más altas del mundo.

