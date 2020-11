Elvis García, experto en vacunas: “Deberíamos obviar la Navidad. Pagaremos las consecuencias”

24 de noviembre de 2020 (09:14 CET)

Igual que se quiso salvar el verano, las autoridades parecen decididas en salvar la Navidad. El objetivo es endurecer las restricciones a lo largo de diciembre para llegar a finales de año con la pandemia de coronavirus más controlada. Pero esta mentalidad asusta a los expertos. “Deberíamos obviar las navidades. Nos estamos enfrentando a algo muy grave, con muchos casos y con el invierno por delante”, ha asegurado Elvis García, profesor de la Universidad de Harvard y especialista en vacunas.

Para este científico el mensaje de salvar las fiestas es “peligrosísimo”. “No entiendo por qué se está optando por esta tendencia”, ha señalado García en una entrevista en la Cope este martes. “Estamos en fechas de compras, aglomeraciones, de juntarte con la familia. Es el peor escenario posible”, ha lamentado. Y ha insistido: “Tendremos que salvarnos nosotros y luego ya veremos qué pasa con la Navidad”.

“Tendremos que salvarnos nosotros y luego ya veremos qué pasa con la Navidad”

La situación epidemiólogica parece mejorar en España -pese a las 512 muertes por Covid-19 de este fin de semana- y algunas comunidades han suavizado las restricciones. “El problema que hay ahora mismo es que como los casos están bajando justo vamos a llegar a tiempo para que abramos todo”, ha explicado García. "Yo creo que eso es equivocado porque pagaremos las consecuencias", ha agregado.

Por lo tanto, para el profesor de Harvard las navidades de este año tienen que ser diferentes y ha aportado algunas recomendaciones a la vez que ha apelado a la responsabilidad: “Si hay que pasar estas fechas en tu casa, en tu círculo privado pues se hace. Si no podemos salir de compras el mismo día 24 pues sal antes o compra por teléfono o por internet”, ha afirmado. “Cambiemos un poco los hábitos porque si repetimos los efectos del verano esto va a acabar muy mal”, ha insistido.

Elvis García critica los confinamientos perimetrales

Para el experto en vacunas de Harvard, conseguir que la sociedad esté concienciada es un factor más importante que las restricciones que puedan imponer los gobiernos. "Visto lo visto cada vez tengo menos fe en la capacidad política para sacarnos de esta. La única opción para que no pase nada y no se repita un aumento de casos en febrero es la ciudadanía, porque creo que si no hacemos nada nuevo esto se va a repetir”, ha sentenciado.

García considera que la actuación de los gobiernos no es la adecuada, por ejemplo, con los confinamientos perimetrales. “Ayudan aunque no soy muy partidario de ellos cuando todas las regiones tienen un nivel parecido de contagio”, ha subrayado. “Lo que deberíamos hacer son test masivos y rastreos de contagios. Por alguna razón en España y en el mundo occidental no se han implementado”, ha propuesto.

"La gente es suficientemente educada para saber lo que tiene que hacer y esa es la única manera con la que vamos a salir adelante"

Y en este sentido, de nuevo, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad social. “A estas alturas todos sabemos lo que tenemos que hacer -ha apuntado- no necesitamos una ley que nos obligue y que nos diga que no te vayas de botellón o usa mascarilla. “Creo que la gente es suficientemente educada para saber lo que tiene que hacer y esa es la única manera con la que vamos a salir adelante a partir del mes de febrero", ha indicado.

Elvis García no confía en que en primavera la mitad de España esté vacunada

Respecto a las previsiones de Pedro Sánchez de que de cara a primavera la mitad del país haya recibido ya la vacuna contra el coronavirus, García rechaza esta idea. "Creo que la complejidad de estas vacunas no hace factible que gran parte de España esté vacunada para primavera, primero porque no tenemos vacunas todavía y veremos cuándo las tenemos, pero es que tampoco conocemos lo suficiente sobre las vacunas”, ha sentenciado.

Para este experto todavía queda mucho camino puesto que no se conoce todavía la eficacia real, la duración de la protección o la capacidad que tendrá España para sostener una cadena de frío a bajas temperaturas como demandan varios de los prototipos, como el de Pfizer o Moderna.

“Todos estos factores no están en nuestro control y son los que van a definir si la vacunación va a ser una estrategia que acabe con ello. Así que yo, personalmente, no creo que en la primera parte del año todo haya acabado. Quizás, a estas alturas del próximo año, ya estaremos ahí, pero no sé si mucho antes", ha concluido.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es