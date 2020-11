Un experto de Oxford anticipa que la normalidad llegará en primavera

11 de noviembre de 2020 (09:08 CET)

El aparente éxito de la vacuna de Pfizer ha desatado el optimismo de la población en general y de un experto en particular, el del asesor científico del Gobierno del Reino Unido, John Bell. Este experto prevé que la vida vuelva a la normalidad a principios de 2021, antes de la Semana Santa y, además, augura que el prototipo de la farmacéutica estadounidense no será el único autorizado, sino que habrá un par más.

“Hay un 70% u 80% de posibilidades de que se logren suficientes vacunas en el primer trimestre del próximo año para que en la primavera cosas empiecen a parecer mucho más normales”, aseguró este martes Bell en una comparecencia en una comisión del Parlamento británico.

Bell explicó en la Cámara de los Lores lo que previamente había anunciado en una entrevista para la BBC Radio 4. Al ser preguntado por si se notaría el efecto de la vacuna en la evolución de la pandemia y si en primavera podríamos volver a la normalidad, el profesor respondió con entusiasmo: “Sí, sí, sí. Probablemente soy el primero en decir eso, pero lo diré con cierta confianza en mí mismo".

