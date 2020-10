Los empresarios se rebelan ante las subidas fiscales de los presupuestos

28 de octubre de 2020 (14:18 CET)

El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado no ha sentado bien entre los empresarios españoles, que ven las subidas fiscales como una amenaza para el futuro de la economía en plena pandemia de coronavirus. Temen que el nuevo sistema impositivo lastre la recuperación de las grandes multinacionales y ponga en riesgo la creación de empleo.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha encabezado esta protesta pública contra las cuentas diseñadas por el Gobierno del Partido Socialista y Podemos para el próximo curso. "Se está castigando de nuevo a las empresas", ha lamentado el líder de la patronal.

Los presupuestos contemplan aumentos en las contribuciones del Impuesto sobre el Patrimonio o del IRPF para tratar de aumentar la carga fiscal para las grandes fortunas españolas. También incluye un polémico aumento del Impuesto del Diésel, que el Gobierno ha aceptado retirar para ganar el voto de Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco.

Garamendi ha insistido en que “no es el momento” de realizar estás políticas de aumento de impuestos, cuando otras potencias europeas como Francia o Reino Unido han optado por el camino contrario: reducir la carga fiscal de las empresas para garantizar la recuperación. “Es el momento de las ayudas”, ha subrayado.

“Son unos presupuestos elaborados en base al pacto de investidura y aquí lo que hay que hacer son unos presupuestos para la Covid-19”, ha enfatizado.

El líder de la patronal ve los próximos Presupuestos Generales del Estado como “poco realistas” porque no reflejan la evolución real que tendrá la economía española tras la segunda oleada de rebrotes de la Covid-19. "España no va a crecer un 9 % el año que viene y no vamos a acabar con un déficit del 7 %, será mayor”, ha argumentado.

Garamendi carga contra la política intervencionista de Pablo Iglesias

El presidente de la CEOE ha puesto en el centro de sus críticas a Pablo Iglesias, a quien responsabiliza de introducir en las cuentas algunas medidas como la regulación del precio de los alquileres. "Me preocupa, y lo digo abiertamente, que el vicepresidente del Gobierno anuncie con orgullo que España prepara la ley europea más intervencionista sobre el alquiler”, ha expresado.

El presidente de la patronal ha apuntado a que esta medida provocará incertidumbre entre los empresarios en un contexto en el que ha caído el consumo en toda España. “Genera una inseguridad brutal y atenta contra el mercado y la propiedad”, ha criticado.