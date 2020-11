ERC veta al TC, Interior, Defensa, Tribunal de Cuentas y a la Casa Real para dar su apoyo a los PGE

17 de noviembre de 2020 (11:28 CET)

Esquerra Republicana de Cataluña pide una reunión urgente con el Gobierno. Una reunión "bilateral" entre el Gobierno y la Generalitat para negociar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, anunció este martes en rueda de prensa en el Congreso que ERC presentará cinco enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas vetando al Tribunal Constitucional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el Tribunal de Cuentas y a la Casa Real.

Los republicanos han presentado 320 enmiendas a los Presupuestos, según ha anunciado Rufián, y entre ellas cinco a la totalidad.

Consideran que el Tribunal Constitucional "es un órgano politizado y alineado con los postulados conservadores" por lo que debería modificarse y también apuestan por eliminar los fondos reservados, alrededor de 7 millones que los Presupuestos destinan a Interior porque, según el portavoz de ERC, "se utilizan para espiar a la disidencia política".

Además y como partido antimilitarista, ERC apuesta por desmontar el Ministerio de Defensa porque, según consideran, "no hay que destinar dinero a tanques y a balas" ni tampoco al Tribunal de Cuentas, poniendo como ejemplo a su compañero Josep Maria Jové que, según los republicanos, "está pagando el doble o triple de fianza por haber participado en el referéndum" del 1-O.

ERC se planta también ante Casa Real y pide no destinar más presupuesto a la institución llamándola "corrupta" y "opaca".

Enmiendas para el 'escudo social'

Los republicanos también propondrán al Ejecutivo una serie de enmiendas que ellos llaman "en positivo" para intensificar el 'escudo social' que defiende Podemos, tales como: subir impuestos a las rentas más altas; eliminar o bajar el IVA a los productos de higiene femenina y los pañales; tributar el juego online; inversión real para una red de cercanías en Cataluña; recibir la deuda del Estado para Cataluña en cuanto a becas, según ERC les corresponden18 millones de euros; activar el fondo de inmigración; destinar más dinero para dependencia y los ayuntamientos; proteger a las personas sin recursos ante los desahucios y evitar los cortes de suministro y destinar más fondos a ello.

ERC hace una petición urgente al Gobierno para sentarse a hablar de su hoja de ruta para apoyar los Presupuestos que, previsiblemente, se aprobarán en tres semanas.

Rufián ha recordado que el presidente en funciones de la Generalitat, Pére Aragonés, solicitó por carta al Ejecutivo un fondo para autónomos y ayudas para la restauración. El portavoz no las tiene todas consigo de que el Gobierno se incline hacia la 'vía Cs' para sacar las cuentas adelante: “No puedo hablar por los 'PSOEs'.

"Una parte del PSOE, mediáticamente, vive mucho más cómoda con Arrimadas que con otros partidos y si eso se suma a que Cs está desesperado y con los resultados desastrosos que va a tener en Cataluña... no le queda otra. Tú con Cs no vas a pactar una tributación contra los juegos online porque les llamarán estas empresas y les dirán que hay una campaña y habrá que financiártela... no sé si me entiendes", explicó Rufián a la prensa.