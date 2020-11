Hasta 700 por una PCR para volver a casa en Navidad

27 de noviembre de 2020 (11:03 CET)

El precio de volver a casa en Navidad puede ser tan elevado que, en este 2020, habrá que pedirles a los Reyes Magos dinero para costear una PCR. Volver a casa en estas fechas señaladas no va a ser barato.

Y es que residentes en el extranjero -y también turistas- tendrán que pagar entre 50 y los 700 euros para entrar en España. Esto es lo que cuesta hacerse esta prueba diagnóstica del coronavirus según la rapidez con la que se obtengan los resultados.

Desde esta semana cada viajero que quiera entrar en el país debe presentar una PCR negativa realizada tres días antes de su llegada. De no ser así, la multa puede ascender hasta los 6.000 euros. Por lo tanto, quien no pueda permitírselo tendrá que enfrentarse a horas y horas de autobús, si es que existe esa vía.

Son pocos los países que ofrecen este test de forma gratuita. Entre ellos, Francia, que reembolsará el importe de la prueba a sus ciudadanos. Otros, en cambio, no cubren el coste, por lo que tendrán que pagar 700 euros, como es el caso de Austria, ha explicado El Mundo. En Alemania el precio tiene un máximo de 300 euros, 250 en Suecia, 200 en Países Bajos y 130 en Bélgica. La Navidad con los seres queridos se ha vuelto un lujo.

Muchos españoles quedarán atrapados lejos de sus familias

En el Reino Unido, donde reside un gran número de españoles, el precio asciende a 300 euros. “No pude ver a mi familia en verano porque si viajaba a la vuelta tenía que estar en cuarentena obligatoria, lo que no me permitía ir al trabajo”, cuenta María a Economía Digital, una zaragozana de 23 años que lleva un lustro viviendo en Londres y que no ve a su familia desde el año pasado.

“Ahora no sé qué hacer en Navidad -reconoce- entre el vuelo y el billete de avión es mucho dinero”. Las restricciones y las medidas de seguridad las comprende y aplaude. Pero no el hecho de que solo aquellos que puedan permitírselo tengan la oportunidad de estar con sus seres queridos.

Las aerolíneas también critican el peaje de la PCR

Las aerolíneas advirtieron de que la obligatoriedad de disponer de un PCR negativo para entrar en España frenaba las reservas de turistas. Su apuesta es sustituirla por el test de antígenos, un método más rápido y barato para detectar la Covid-19, aunque también generó sus dudas entre los científicos.

Bruselas animó a los estados miembros a usar este tipo de prueba diagnóstica para contener el virus y limitar las medidas de aislamiento y cuarentena. Además, defiende la validación y el reconocimiento mutuo entre los países. Sin embargo, España ha impuesto la PCR para entrar a través de aeropuertos.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es