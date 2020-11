Rosa María Mateo agudiza la crisis por las externalizaciones en RTVE

27 de noviembre de 2020 (12:52 CET)

Las explicaciones de Rosa María Mateo en sede parlamentaria sobre la externalización de programas con contenidos informativos no ha complacido al menos a una parte de la plantilla crítica de estas subcontrataciones. Uno de los sindicatos mayoritarios de Radio Televisión Española (RTVE) incluso ha dicho que la administradora provisional única ha "descalificado" a la plantilla del ente público.

Mateo ha comparecido este jueves en el Senado ante la comisión mixta de control a la corporación, como está obligada a hacerlo todos los meses. Siendo su primera intervención parlamentaria desde el estreno de Las cosas claras, el programa informativo de Jesús Cintora que se realiza en régimen de coproducción y que cuenta con una redacción paralela, el asunto dominó sus interacciones con los políticos.

Al Sindicato Independiente (SI) —que con la UGT forma el bloque mayoritario en RTVE— le ha parecido especialmente irrespetuoso que Mateo asegurase que el ente tira de la externalización porque "es imposible incorporar a la redacción a profesionales con aptitudes acordes a los desafíos que afronta el periodismo en el siglo XXI y que además conozcan las herramientas necesarias".

El "desprecio" de Rosa María Mateo a la plantilla de RTVE

La jefa de la cadena pública dijo eso tras señalar que no ha habido una "gran convocatoria de oposiciones" en RTVE desde hace 13 años, por lo que "a veces" hay que recurrir a productoras externas y buscar determinados perfiles fuera de la plantilla de la casa, compuesta por en torno a 6.000 profesionales. Para el SI, Mateo ha mostrado con estas declaraciones "desprecio" hacia los trabajadores.

"En esta empresa hay grandes profesionales a los que han ofendido sus declaraciones", ha afirmado la central. "¿Quiere usted decir que no hay personal preparado en RTVE para poner en antena Las cosas claras? Los mismos profesionales que a diario sacan adelante horas y horas de programación de entretenimiento e informativos de RNE, TVE y rtve.es", ha reprochado el SI.

El sindicato, uno de los cuatro que ha denunciado la externalización del programa de Jesús Cintora, ha manifestado que sus miembros sienten "vergüenza por sus declaraciones", asegurando que "ningún directivo en su sano juicio descalifica en público a toda la plantilla" e invitando a la veterana periodista a jubilarse.

"Las aportaciones de la productora son aquellas que no están disponibles en la casa" según R María Mateo. Prueba verificación: 3 conexiones con 3 redacciones distintas en pocos minutos, una propia (informativos), una mixta La Hora de La 1 y una externa Las Cosas Claras. DERROCHE https://t.co/VSwXe0mPYK pic.twitter.com/BTs6BeckiI — RTVESinPersonal y SinProducciónPropia Interna (@rtvesinpersonal) November 26, 2020

La externalización de RTVE lleva a la duplicidad de esfuerzos

La plataforma RTVE Sin Personal, que denuncia las externalizaciones y asegura no tener filiaciones político-sindicales, también ha cargado contra Mateo por decir que "las aportaciones" de Lacoproductora —la empresa que coproduce el programa con la corporación— "son aquellas que no están disponibles en la casa".

Esta plataforma ha desmentido a Mateo señalando algo que ha sido denunciado también en las últimas semanas: la duplicidad de esfuerzos que conlleva la coproducción de espacios informativos. Ejemplo de ello es que, debido a que hay varios programas de la cadena externalizados, suele verse en coberturas a dos o tres o cuatro equipos de RTVE cubriendo la misma noticia para diferentes espacios.

Hasta ahora, ningún sindicato o grupo de trabajadores ha reparado en otros datos expuestos por la administradora única este jueves en el Senado, como que, por ejemplo, la participación de RTVE en Las cosas claras se limita a la aportación de plató, medios técnicos, realización, dirección adjunta y documentación, entre otros, mientras que el grueso del trabajo editorial recae en la empresa externa.

Así, según ha desvelado Mateo, Lacoproductora "aporta presentador, director, contertulios, redacción, reporteros, equipos ENG, grafismos, realidad aumentada, edición de vídeo, escenografía, decorado, cabeceras y rótulos". Partiendo de las propias valoraciones de la jefa de RTVE, aparentemente no hay personal en la corporación que pueda aportar estas labores al programa de Cintora.



Jesús Cintora conduce el programa 'Las cosas claras', el 18 de noviembre de 2020 en La 1 de TVE | RTVE

Jesús Cintora, en la mira

La crisis por las externalizaciones en RTVE se disparó con el estreno de Las cosas claras el pasado 16 de noviembre. Desde el consejo de informativos de TVE hasta la mayoría de los sindicatos han afirmado que la externalización de los programas informativos está prohibida por el mandato marco de la corporación. Mateo defiende que la ampara la ley de la televisión pública.

La máxima responsable del ente dijo que tiene permiso para externalizar Las cosas claras porque es un formato de "infoentretenimiento" en el que convergen "información y entretenimiento", con "preponderancia" de lo último. Es decir, a su juicio, Cintora entretiene más que informa, a pesar de que el grueso de sus contenidos son informativos y de actualidad, mezclados con tertulia política y verificación de datos.

"No es un programa informativo", insistió Mateo este jueves. Y, además, sugiriendo que no entiende a qué vienen las críticas, ha señalado que las coproducciones son algo "habitual" en la casa que ha sucedido no solo durante su mandato sino también antes de su llegada supuestamente provisional a la corporación, a mediados de 2018.