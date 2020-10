Salvador Illa carga contra Isabel Díaz Ayuso: "Ha decidido no hacer nada"

09 de octubre de 2020 (14:46 CET)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este viernes la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid después de que la justicia tumbase las medidas de contención del coronavirus en la región este pasado jueves. El responsable de la gestión de la pandemia del Gobierno ha cargado duramente contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y ha reprochado que la dirigente del PP "ha decidido no hacer nada".

Ha hecho referencia a las tres opciones que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa del gobierno autonómico una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulas las medidas que estaban activas en la capital. Sánchez ha ofrecido a Ayuso que dictara una orden propia de medidas especiales, que pidiera el estado de alarma o que fuera La Moncloa la que, unilateralmente, impusiera el estado de alarma.

La tercera opción ha sido la elegida finalmente, según Illa por la inacción de Ayuso, que pidió tiempo al Gobierno central hasta este mediodía y, siempre según el ministro, finalmente decidió no hacer nada. El titular de Sanidad ha asegurado que prefiere no polemizar, pero tajantemente ha clamado que "a paciencia tiene un límite" y que "no hay más ciego que el que no quiere ver", en una crítica sobre la actitud del ejecutivo regional.

Paralelamente, el gobierno madrileño transmitió su enojo por esa decisión. "La Comunidad va a negociar cada día para que se levante. Han puesto en duda nuestros datos, algo que no toleraremos nunca. Vamos a seguir con la monitorización diaria. Nuestra misión es seguir dando esta respuesta para contener el coronavirus en la región", ha manifestado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

De la misma forma que lo anunció el Gobierno este jueves por la noche, Illa ha asegurado que la declaración del estado de alarma no supone incrementar las medidas todavía vigentes ayer por la mañana, antes del auto del TSJM. Es decir, no habrá un confinamiento general como en marzo, abril y mayo, puesto que la figura jurídica del estado de alarma no implica encerrar a la población, sino poder mantener vigentes las medidas recientes.

El Gobierno expone todos sus reproches con Díaz Ayuso

La rueda de prensa de este viernes se ha celebrado tras el consejo de ministros extraordinario convocado por Sánchez y presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo, debido a la presencia del presidente en Barcelona para participar en un acto junto al Rey. Salvador Illa inició su comparecencia haciendo una cronología de la convulsa relación entre los ejecutivos central y regional durante las últimas semanas, en aras de criticar a Díaz Ayuso.

El ministro ha recordado que Madrid votó contra las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud en el que se actualizó la guía de actuación frente a los brotes de Covid-19. Después, se intentó acordar medidas entre los dos gobierno pero finalmente el Gobierno ha puesto en marcha las medidas que tumbó la justicia. El Gobierno de Ayuso "supuestamente acata pero al mismo tiempo recurre", recriminó Illa.

"El Gobierno durante muchos días ha querido llegar a un acuerdo, en una actitud coherente con la que hemos mantenido siempre con todas las comunidades autónomas", ha señalado. Y ha subrayado que Sánchez intentó por última vez ponerse de acuerdo con Díaz Ayuso este jueves, cuando le ofreció tres alternativas para contener la pandemia tras el revés judicial, hasta que finalmente La Moncloa detectó que se agotaba ya su "paciencia".

"Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar el virus", ha manifestado el ministro. "La política está para servir y para frenar al virus".

