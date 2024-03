Soraya Rodríguez asegura que la ley de amnistía será recurrida ante el Tribunal Supremo de la UE

La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez afirmó que la propuesta de ley de amnistía para los implicados en el ‘procés’ de Cataluña es «claramente ilegal» ya que «está siendo negociada por los abogados de los delincuentes».

Durante una entrevista con Servimedia, Soraya Rodríguez, que fue dirigente del PSOE, comentó la proposición de ley de amnistía que negocia el Gobierno con Junts per Catalunya, y criticó las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las que afirmo que «esta ley ha llegado impecablemente constitucional y saldrá impecablemente constitucional».

Rodríguez se preguntó qué legitimidad tiene el ministro para realizar tal afirmación y aseveró que es «una ley que está siendo negociada por los abogados de los delincuentes, los que están en procedimientos abiertos y los que están fugados, son los abogados los que están negociando una ley, solamente el procedimiento y ya no digo la finalidad, esta ley la hace claramente ilegal».

A este respecto consideró que «las leyes tienen que tener obligatoriamente la vocación de ser generales, de afectación general a todos los ciudadanos: en el momento en que una ley va dirigida a un caso particular, estamos ya claramente en el ámbito de la ilegalidad».

La eurodiputada afirmó que Bruselas ya está actuando ante la propuesta de la amnistía, «aunque parece que no, pero está haciendo, en Bruselas se habla mucho más de la ley de amnistía de lo que en España se permite visualizar y hablar».

No obstante, señaló, «hasta que la ley no sea una realidad, la Comisión no puede realmente analizarla y luego la ley va a ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, sin ninguna duda».

El plan de Puigdemont

«La Comisión ya está lanzando recomendaciones; primero, el terrorismo es un tema absolutamente vedado a cualquier ley de amnistía», sostuvo, y agregó que «si lo que pretende Puigdemont es que una ley de amnistía le garantice poder regresar a España y que lo primero que tenga que hacer no sea pisar un juzgado, eso es imposible».

En su opinión, «esta ley claramente no va a tener viabilidad, no cabe dentro del ‘rule of law’ de la Unión Europea». Por ello, «a mí me duele un poco decirlo, la Unión Europea es una garantía de nuestro Estado de derecho, igual que lo ha sido con Orbán, igual que lo ha sido con el PiS en Polonia».

«Cuando todas las barreras para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los polacos o de los húngaros están siendo atacadas por su gobierno, la Unión Europea ha actuado y en ese sentido ahora mismo sucede igual en España», aseguró.

«Me duele mucho ver a mi país así, y me duele muchísimo que el protagonista de este ataque brutal a las libertades, que es cuando se ataca al Estado de derecho, sea el Partido Socialista», apostilló.