El doctor César Carballo alerta: “Las cirugías que se aplazan dejarán muertes dentro de 4 años”

La tercera oleada de casos de coronavirus ha saturado de nuevo al sistema nacional de salud que se ha visto obligado a suspender las operaciones quirúrgicas menos urgentes y las citas médicas con los especialistas en las comunidades autónomas más afectadas. Los médicos de los hospitales ya han alertado de las consecuencias que tendrán estos retrasos en el futuro.

El jefe de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, ha advertido sobre el incremento que se producirá en la mortalidad secundaria de pacientes de otras patologías. “El problema es que se están cancelando cirugías. Esto va a traer defunciones hasta dentro de tres o cuatro años porque se están retrasando tratamientos que son clave”, ha explicado en una entrevista en Antena 3.

Algunas comunidades autónomas como Cataluña ya han comunicado que se están reprogramando entre un 10% y un 15% de las actuaciones médicas previstas, debido a la fuerte presión que ya están soportando tanto los hospitales como los centros de atención primaria por los rebrotes que han surgido tras la Navidad.

Carballo, que se ha convertido en un divulgador científico sobre la Covid-19, ha puesto el foco en los efectos que tendrán estas suspensiones para algunos perfiles de pacientes como los que padecen un cáncer. “Se está volviendo otra vez a forzar a la sanidad a dedicarse solo a una patología y esto trae consecuencias”, ha señalado.

La decisión de posponer las cirugías responde principalmente a la necesidad de liberar profesionales sanitarios y quirófanos para hacer frente a la Covid-19. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que juegan un papel fundamental en los postoperatorios alcanzaron antes del fin de semana una ocupación del 37,6% de pacientes de coronavirus. Algunas regiones como la Comunidad Valenciana han alcanzado un 58% de presión.

César Carballo exige un nuevo ministro con experiencia sanitaria

La crisis que ya afrontan los principales hospitales españoles ha coincidido con la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que mañana abandonará su puesto para sumarse a la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero como cabeza de lista del Partido Socialista.

Médicos como el doctor Carballo han reclamado que su sustituto tenga conocimientos sobre la gestión sanitaria, algo que no cumplía Illa que había centrado su carrera política en el área municipal. “Me gustaría una persona por primera vez en muchos años que sepa de lo que habla. No vale cualquiera para esto”, ha expuesto el jefe de Urgencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto al número uno del PSC al 14F, el ministro Salvador Illa (d), durante el Comité Federal del partido en la sede del PSC en Barcelona celebrado este sábado en un gesto de apoyo a Salvador Illa ante las elecciones catalanas./ EFE

El médico ha pedido al presidente Pedro Sánchez que no atienda a criterios de cupos políticos para designar al nuevo responsable de la pandemia. La decisión se sabrá en apenas 24 horas. “Hay gente muy capaz en el PSOE de hacerlo. Conocemos a gente en Madrid que serían estupendos ministros de Sanidad”, ha puntualizado.

Casi todas las papeletas las tiene la actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Uno de los grandes argumentos a su favor es que ha estado presente en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud de las que forman parte todos los consejero autonómicos. Sin embargo, tampoco cuenta con experiencia gestionando la Sanidad.

Los médicos piden más inversión en el rastreo de casos

Al nuevo responsable de la cartera le tocará asumir algunas de las peticiones de los gobiernos autonómicos como el adelantamiento del toque de queda, pero también las propuestas del colectivo de profesionales sanitarios.

Carballo ha puesto el foco en la necesidad de aumentar la inversión pública en medicina preventiva para ser capaces de detectar mejor los casos con más pruebas de diagnóstico, más rastreadores y más herramientas para secuenciar el genoma del virus con el objetivo de detectar otras cepas peligrosas.

“El problema es que el 70% de los brotes desconocemos de dónde viene porque no hacemos las pruebas suficientes y el rastreo también es insuficiente”, ha concluido.