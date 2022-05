El equipo de Ayuso defiende que no entregue su móvil al CNI: «No confía en Sánchez»

Isabel Díaz Ayuso tiene sospechas de que su móvil fue espiado con el sistema Pegasus, como ha ocurrido con el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dos de sus ministros, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, la duda quedará en el aire. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha negado a entregar su teléfono al CNI para que lo estudie, una decisión que ha sido alabada por su equipo de Gobierno.

Ha sido el consejero de Educación del Ejecutivo y portavoz regional, Enrique Ossorio, quien ha salido en su defensa al ser preguntado por si él entregaría su terminal. «El Gobierno de España y el señor Sánchez, a aquello a lo que se acercan, lo perjudican. Yo confío en las instituciones, toda mi vida lo he hecho, pero desde que tenemos a Sánchez en el poder y a sus socios yo de verdad no», ha afirmado el dirigente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles.

Ossorio ha manifestado que, aunque confía «totalmente en la profesionalidad de la gente del CNI», él tampoco estaría dispuesto a entregar su móvil. «Yo en general soy muy confiado, de verdad, pienso que tengo ese defecto, pero yo tampoco me quedaría tranquilo si diera mi móvil para que me lo revisarán», ha indicado. Y el único motivo es que no se atreve mientras estén «Sánchez y sus socios en el poder». «No me extraña que la presidente dijera que no», ha agregado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Chema Moya

El consejero de Ayuso prefiere que sean los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid los que gestionen este tema. «Están muy pendientes de la materia», ha asegurado, y ha agregado que son ellos los encargados de «velar por los terminales del Gobierno de la Comunidad», además de ser los responsables de decidir si se naaliza mediante «entidades externas» o los propios servicios de la administración.

Ossorio, sobre el cese de la directora del CNI: «Es una metedura de pata»

Ossorio también ha dado su opinión sobre el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, señalando que se trata de una «metedura de pata», del Ejecutivo central. El consejero ve esta destitución como algo «inexplicable» y «como una decisión a los independentistas.

«La sociedad española está adormecida porque llevamos años donde la barbaridad de la semana anterior hace olvidar la barbaridad de la precedente», ha concluido el portavoz del Gobierno regional.